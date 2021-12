Goudleder Godshuis Belle aan restauratie toe: “Jaar wachttijd en jaar restauratie”

In het Godshuis Belle hangt bijzonder behang in goudleder dat nog dateert van voor de Eerste Wereldoorlog. Onder meer onder invloed van het zonlicht is het behang vervormd en losgekomen. Pogingen om het zelf opnieuw op te hangen mislukten, waardoor een dure restauratie zich opdringt.

In de gewezen raadszaal van het OCMW in het Godshuis Belle in de Rijselstraat 38 bevindt zich op vier wanden goudleder. Dat is een wanddecoratie van fijn leer (meestal van gelooide kalfshuiden), waarop afbeeldingen van bladzilver werden bevestigd, afgedekt met een goudkleurige vernis. De totale oppervlakte van het goudlederbehang in de zaal bedraagt ongeveer 26,44 m² en heeft achtergrondstempeling in reliëf. Het goudleder bestaat uit eenheden van aan elkaar gelijmde banen die versneden werden om rond de deuren, ramen en lijsten te passen.

Vervormd en losgekomen

Op vandaag is het leder sterk vervormd, gegolfd en op verschillende plaatsen losgekomen van de muren. Ter hoogte van de losgekomen randen bolt het leder opvallend naar voren. Het schadepatroon werd in beeld gebracht met het oog op restauratie. Er werd een behandelingsvoorstel uitgetekend, waarbij geopteerd wordt voor een grondige restauratie met volledige afname van het leder. De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 48.400 euro.

Zonnewering

Op de gemeenteraad vroeg Nancy Six (Ieper2030) of het wel zeker was dat de stad premie van Onroerend Erfgoed zal krijgen. “Ik las in het dossier dat er in het verleden al herstellingen, fixaties en restauraties werden aangebracht. Werden die dan door onze eigen diensten aangebracht of was dat dan ook door een firma?”, vroeg Nancy Six. “Verder lees ik dat het goudleder onder invloed van het zonlicht schade heeft opgelopen. Als we nu toch investeren in restauratie is het misschien ook het aangewezen moment om zonnewering te voorzien. Ik weet dat dit niet evident is met die prachtig glasramen in de voormalige raadszaal, maar misschien moeten we dat ook durven te overwegen.”

Lappen en tappen

“Wij kunnen inderdaad voor deze restauratie een basispremie aanvragen voor 40% op de het bedrag zonder btw. Mogelijk zouden we zelfs tot 60% kunnen gaan, gezien het om een beschermd gebouw van een overheid gaat met een publieksfunctie. De aanvraag is in ieder geval al doorgesproken met het Agentschap Onroerend Erfgoed”, antwoordde schepen van Patrimonium Philip Bolle (Vooruit). “Men heeft in het verleden proberen te lappen en te tappen om het verval tegen te gaan, maar dat lukte niet. Volgens Jan Dewilde, conservator van de Ieperse stedelijke musea, is het goudlederbehang afkomstig uit het voormalig hospitaal, vóór 1914 op de Grote Markt, werd het ‘gered’ in 1914-1918, en bij de reconstructie van het Godshuis Belle na WO I gebruikt om de raadszaal te versieren. Het behang is dus al een hele tijd in Ieper. Ook de vier grote en zeldzame prenten die tussen het goudleder ingewerkt zitten, komen uit het voormalig hospitaal. De poort in de Korte Torhoutstraat, met het opschrift ‘Hôpital Notre-Dame’, is op vandaag nog de enige getuige van dat vroegere hospitaal. Tijdens de uitbreiding van het gerechtsgebouw werd dit vroegere hospitaal geïntegreerd in de werken.”

Nicheproduct

“De vraag naar de invloed van het zonlicht is terecht, want dat is ook wat er gebeurd is in het kabinet van de burgemeester in het Nieuwerck”, vervolgde de schepen. “Ook daar is er klimaatregeling gekomen. Tijdens de dag is verduistering waardoor er geen direct zonlicht binnen kan. Dit zal ook hier gebeuren en ook hier zal klimaatregeling in de loop van het jaar worden geïnstalleerd. Dit geeft ons wat tijd, want na navraag blijkt het echt te gaan om een nicheproduct. Er zij nagenoeg geen bedrijven die dit doen. Er is één in Gent die het kabinet van de burgemeester gedaan heeft in 2013. Wij gaan kijken of zij nog altijd bereid zijn om dat te doen, maar er werd al gezegd: wachttijd minstens 1 jaar, periode van restauratie ook minstens 1 jaar. Dat betekent dus heel 2022 wachten, heel 2023 restaureren en met wat geluk zien we het goudleder opnieuw in zijn volle glorie in de loop van 2024.” (TOGH)