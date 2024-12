Goldband sluit zich aan bij Faithless als headliner van Beach Festival Nieuwpoort 2025

Het Beach Festival Nieuwpoort pakt uit met een verrassende tweede headliner voor de editie van 2025. Naast de eerder aangekondigde dancelegendes Faithless vervoegt nu ook de populaire Haagse formatie Goldband het programma. Het festival vindt plaats op zaterdag 19 en zondag 20 juli 2025 in het Maritiem Park.

Op zondag 20 juli staat Goldband, bekend om hun unieke mix van elektronica, pop en ongefilterde emotie, op het podium. Met hits als Noodgeval, Witte Was en You & Me heeft de Haagse band de muziekscene in de Lage Landen stormenderhand veroverd. Hun intense liveshows staan garant voor een meeslepende ervaring. “Goldband weet met hun energieke en authentieke stijl een breed publiek te raken. Hun shows zijn niet alleen muzikaal, maar ook visueel en emotioneel een feest,” aldus woordvoerder Bo Vanbeselaere.

Faithless opent het festival met een knaller

De Britse danceformatie Faithless, eerder aangekondigd als headliner voor zaterdag 19 juli, belooft een onvergetelijke show. Met hun iconische nummers zoals Insomnia en God Is a DJ brengen ze een ode aan de dansmuziek, gecombineerd met een emotionele hommage aan wijlen zanger Maxi Jazz. Hun vernieuwde liveshow staat garant voor euforie en pure energie tegen de adembenemende achtergrond van de jachthaven.

Een diverse line-up in een unieke setting

De keuze voor Faithless en Goldband weerspiegelt de veelzijdigheid van het Beach Festival. Met internationale danceklassiekers en eigentijdse pop biedt het festival voor ieder wat wils. “Het Maritiem Park vormt het perfecte decor om deze muzikale grootheden tot hun recht te laten komen.” Burgemeester Kris Vandecasteele benadrukt het belang van het festival voor de stad: “Het Beach Festival is een vaste waarde geworden en brengt bewoners en toeristen samen in een unieke sfeer. Dankzij onze samenwerking met de organisator blijft Nieuwpoort het toneel voor een evenement van topniveau.”

Praktische informatie

De ticketverkoop voor het Beach Festival Nieuwpoort 2025 start op 20 december 2024. Bezoekers kunnen kiezen uit verschillende ticketopties, waaronder dagtickets, combitickets en VIP-arrangementen. Gezien het succes van eerdere edities wordt aangeraden om tijdig te reserveren via de officiële website: www.beachfestival.be.