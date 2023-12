Gemeentelijke basisschool Wevelgem breng kerstmusical ‘Het meisje met de zwavelstokjes’

De kerstmusical van de gemeentelijke basisschool is al jaren een traditie. Het is de kerstsfeer ten top, met dit jaar de klassieker ‘Het meisje met de zavelstokjes’. Het verhaal: Mona zingt mee met vier straatmuzikanten die haar echter haar deel van de opbrengst niet gunnen. Dus besluit ze om zwavelstokjes te verkopen, wat evenmin een succes is. Tot ze haar eigen zwavelstokje afsteekt en belandt in een wondere wereld met aardige mensen, heerlijk eten en een warme kachel.

“Het wordt een totaalspektakel met toneel, dans, muziek en zang”, vertelt regisseur Luc Kerkhof. “De acteurs zijn onze leerlingen van het zesde leerjaar, het derde kleuter en leerlingen uit het eerste en tweede leerjaar van de afdeling Hoogstraat. En zoals steeds kunnen we voor het decor, de belichting, de klank en de kledij terugvallen op een grote groep leerkrachten en ex-leerkrachten.”

De opvoeringen vinden plaats in CC Guldenberg op woensdag 20 december om 15 en om 19 uur. De inkom is 5 euro, een deel van de opbrengst gaat naar de Warmste Week. Reserveren kan bij Jan Nuytten op 0470 643810 of jannuytten@gmail.com.