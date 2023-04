Vandaag start cineMÁS: festival van de Spaanstalige film

Nog tot 25 april kan je in Budascoop in Kortrijk genieten van de twaalfde editie van het Spaanstalige filmfestival cineMÁS. Op het programma staan komende week 37 vertoningen met een totaal van 11 langspeelfilms uit Spanje en Latijns-Amerika, waaronder verschillende Belgische premières, en dat op maar liefst vier locaties: kunstencentrum BUDA, Sphinx in Gent, Cinema Cartoon’s in Antwerpen en sinds dit jaar ook in Lumière Mechelen.

“Wij zijn met het concept begonnen in 2007, pas in 2017 begon de samenwerking met Sphinx. Doorheen de jaren volgden de andere twee cinema’s”, vertelt filmprogrammator Lieve Vankeirsbulck. “Het is interessant om het Spaanstalige filmfestival nu te organiseren omdat alle grote blockbusters nagenoeg achter de rug zijn wat meer ruimte laat voor dit soort project.” Na de filmselectie treedt voornamelijk Sphinx op als hoofdorganisator. Zij krijgen steun van het VAF. Sphinx legt het programma vast, spreekt ambassades aan en regelt de sponsoring.

De vier locaties staan wel zelf in voor de promotie van cineMÁS. “Het idee voor dit filmfestival komt eigenlijk uit de vraag van de Spaanse afdeling van Kulak. We deden toen al iets rond Italiaanse films en zij vroegen of we ook iets wilden doen rond Spaanse films. Sindsdien ondersteunen de professor en assistenten ons met de vertaling van alle teksten. De grootste groep die interesse heeft in dit aanbod zijn voornamelijk mensen die avondlessen Spaans volgen. Die zijn altijd heel enthousiast en komen in grote groep af.” Vanavond moest de Budascoop zelfs een tweede zaal openen, idem voor de laatste dag. “Maar waarschijnlijk heeft dat te maken met het feit dat de openings- en slotfilm gecombineerd wordt met een receptie en gratis drankje”, lacht Lieve.