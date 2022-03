Stoeten Ostendenoare wil kritische Congo-documentaire op FFO

De Stoeten Ostendenoare klaagt andermaal het FFO aan omdat ze de documentaire film ‘Blanke koning, Rood Rubber, Zwarte Dood’ niet willen draaien op het festival.

Om hun al langer sluimerend ongenoegen kracht bij te zetten hadden ze zelfs tijdens de FFO-editie 2017 een eigen ster in kleeffolie ter hoogte van het Leopold II-monument op de dijkvloer aangebracht.

De Stoeten klaagt hierbij aan dat het FFO ook nooit is ingegaan op zijn voorstel om de op het filmfestival van de politieke film in Buenos Aires bekroonde kortfilm Sikitiko – de Hand van de koning te vertonen tijdens het festival.

Alleen recente kortfilms

Nu vragen ze om tijdens het komende Festival de documentaire Blanke koning, Rood Rubber, Zwarte dood op te nemen in het programma. Het voorstel maakt weinig kans op slagen omdat het FFO alleen recente kortfilms die in het voorbije jaar werden gerealiseerd vertoond. Een als troost bedoelde documentaire is ook op Youtube te zien.