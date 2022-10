Opbrengst uitverkocht filmgala De Hoge Kouter gaat naar lift-bus

Donderdagavond 27 oktober vindt in Kinepolis Kortrijk het 13de filmgala van De Hoge Kouter plaats voor meerdere uitverkochte zalen. De film ‘Zillion’ wordt er in Belgische première vertoond.

Naar jaarlijkse traditie organiseert het Beschermcomité De Hoge Kouter een filmgala ten voordele van de jongeren van de Hoge Kouter in Kinepolis Kortrijk. Op de 13de galavond wordt de Belgische film ‘Zillion’ van Robin Pront met in de hoofdrollen onder meer Matteo Simoni, Barbara Sarafian en Geert Rampelberg in première voor België getoond.

“Met de opbrengst daarvan willen we een lift-bus aankopen. Onze huidige bus is 20 jaar oud en laat het afweten. Meer en meer is er nood aan aangepast en veilig vervoer voor onze jongeren want de zorggraad neemt toe”, zegt beschermvrouw Mia Cattebeke. “Jammer voor de mensen die er last minute nog bij wilden zijn maar de vertoningen waren in een mum van tijd volledig uitverkocht.”

Aan de galavond werken zo’n 100 vrijwilligers mee. De Hoge Kouter ondersteunt jongeren met een beperking via aangepast onderwijs en zorg. (PVH)