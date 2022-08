OC De Brug heeft prominente rol in kortfilm met mensen met beperking: ‘Yes’ in première in Budascoop

Het filmproject ‘YES’ is een kortfilm met en door mensen met een beperking. De vormingsdienst van Groep Ubuntu daagt de 13 deelnemende cliënten uit om tijdens dit creatief proces te leren omgaan met opdrachten, hun sociale vaardigheden te ontwikkelen.

“Heel veel kan ik nog niet prijsgeven over de kortfilm. Het is een heus proces, maar heel leuk om te doen”, begint Rudy Deschynck die het project van nabij opvolgde.

“‘YES’ gaat over mensen en hoe die tegenover elkaar komen te staan in bepaalde situaties. Cliënt Jan Cattebeke schreef samen met mijn collega Hein Avet en ikzelf het verhaal. Tijdens dit schrijfproces gingen we met alle deelnemers aan de slag om het acteren voor de camera onder de knie te krijgen. Hoe zit het verhaal in elkaar? Hoe speel je je rol? Wie is je personage en wat moet je nu juist doen?’”

Groep Ubuntu werkte nauw samen met Showband Calypso voor deze productie. “Die maakt een belangrijk deel uit van de figuratie in de film. Ook de andere organisaties van OC De Brug, zoals kanoclub KSKZ en jeugdhuis De Harp werden bij de productie betrokken”, aldus Deschynck.

Kwaliteit

De opnames gingen op 10 maart van start, maar samen met de voorbereidingen waren ze toch een jaar bezig. Dankzij de steun van de mensen van @The Finish die 2.000 euro schonken, kon men nog betere kwaliteit afleveren.

Het verhaal gaat in het kort over OC De Brug in Zwevegem dat een bruisend verenigingsleven heeft. Ook Bianca en Peter, twee heel goede vrienden, kan je er elk weekend vinden.

Kano

Zij zijn actief in Showband Calypso. Samen met de andere leden vertoeven ze vele uren in hun lokaal. Lowie is lid van kanoclub KSKZ.

Van op zijn kano ziet hij Bianca elke week wandelen. Hoe meer hij erover nadenkt, hoe zekerder hij is: ‘dit meisje wil ik leren kennen!’ Lowie stort zich in een avontuur en kruist zo het pad van vele mensen. Maar, loopt dit wel goed af?

Op donderdag 1 september gaat de film in première in de Budascoop in Kortrijk. Er is een vertoning om 14 en om 18 uur. (GJZ)

Kaarten bestellen kan online op Yes.groepubuntu.be. Geven we nog even mee dat deze film geproduceerd werd door de vormingsdienst Het Palet.