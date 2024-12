Laatste rechte lijn voor film ‘Moineau’ van Michel en Jan: “Hopen veel prijzen te winnen”

Het begon met een telefoontje en eindigde met een heuse kortfilm. Tieltenaren Michel Van Daele en Jan Maes kunnen binnenkort hun eerste eigen project, ‘Moineau’, loslaten op het publiek. “Het is allemaal nét iets anders verlopen dan verwacht, maar we hebben ontzettend veel geleerd.”

Michel Van Daele (27) studeerde enkele jaren geleden af aan het RITCS als scenarist. Ook zijn kameraad Jan Maes heeft als camera-assistent zijn strepen al verdiend in de film- en televisiewereld. Het was dan ook met een telefoontje van Jan dat het hele project gelanceerd werd. “Jan kreeg het idee om zelf een film te maken en had daarvoor een scenario nodig”, vertelt Michel. “Hij vroeg of ik zin had om iets te schrijven. Ik was op dat moment bezig aan een boek, dat verhaal is nu omgevormd tot het scenario van Moineau. Een scenario dat trouwens een dertigtal versies heeft gekend.”

Ondanks het feit dat zowel Michel als Jan al wel wat ervaring hebben binnen de filmwereld, bleek een eigen kortfilm maken toch een ander paar mouwen. “Het idee kwam er 3,5 jaar geleden en intussen hebben we toch al een hele weg afgelegd”, blikt Michel terug. “We hebben de film dan ook helemaal zelf geproduceerd, wat oorspronkelijk niet de bedoeling was. We hebben even gewerkt met een producent, maar die samenwerking verliep niet zo vlot. Vorig jaar in februari beslisten we dan om alles zelf te gaan doen.”

Crowdfunding

Die beslissing betekende ook dat Michel en Jan zelf op zoek moesten naar de centen om hun film te financieren. In de zomer van 2023 kon je dan ook naar hun evenement Vive le film en er startte een crowdfunding op. “Op die manier konden mensen alvast een ticketje kopen voor de avant-première van de film, die op 22 maart zal plaatsvinden in Cinema De Keizer in Lichtervelde”, aldus Michel. “Daarnaast hadden we het grote geluk dat we een enthousiaste en ervaren crew konden verzamelen, die het project puur uit een grote passie voor film wilden helpen dragen.”

Communiceren

Ook de cast samenstellen bleek onverwacht vlot te gaan. “We zijn de eindwerken gaan bekijken van de masterstudenten die de richting theater volgden aan het RITCS. Zo vonden we met Lars Himpe onze eerste acteur, die ons dan weer in contact bracht met andere spelers, zowel op het scherm als in het theater. Het is eigenlijk allemaal heel organisch verlopen, de eerste mensen die we hebben aangesproken, hebben allemaal ‘ja’ gezegd.”

Moineau vertelt het verhaal van drie vrienden die op reis gaan naar de Mont Ventoux, om er te genieten en feest te vieren, maar ook om te praten met elkaar. Er is in hun vriendengroep immers iets gebeurd en daar willen de vrienden over babbelen. “Maar daar aangekomen beseffen ze dat dit niet meer lukt. De film gaat dus eigenlijk over het vermogen en onvermogen om te communiceren”, legt Michel uit.

Afwerking

Het verhaal bracht cast en crew naar de Mont Ventoux. Geen evidente locatie, want je bent toch al snel enkele uren onderweg. “We moesten daar uiteraard catering en slaapplaatsen voorzien, toestemming krijgen om op de verschillende locaties te draaien,… We waren er met een crew van 25 mensen, enkele figuranten kwamen ook voor twee dagen op en af. Dat was dus allemaal vrij uitgebreid. Zelf hebben we de locaties enkele keren op voorhand bezocht. Midden september zijn de eigenlijke opnames gebeurd. Intussen is alles gedraaid en ook gemonteerd. We zijn met de laatste afwerking bezig, maar de film is zo goed als af.”

Festivals

Op 22 maart gaat de film dus in avant-première in ons land. “We gaan de komende twee jaar met onze film heel wat festivals doen. In januari melden we ons aan voor het filmfestival van Shangai. We hopen door de selectie te geraken. Daarna volgen nog enkele grote festivals in binnen- en buitenland. Het jaar nadien doen we nog enkele kleinere festivals. De Belgische première zal in oktober zijn op het filmfestival van Gent, of in november op die van Leuven. We hopen in elk geval dat we met onze film veel prijzen zullen winnen. We hebben er ontzettend veel van geleerd. Al moet ik bekennen dat ik, met de kennis van nu, misschien toch niet zo snel ‘ja’ zou gezegd hebben op de telefoon van Jan”, lacht Michel.

Meer info op de facebookpagina van ‘Moineau’.