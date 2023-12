Joyeux Noël in dorpshuis Woesten

In het dorpshuis Woesten, Woestendorp 44, kan je op zondag 17 december de film Joyeux Noël bekijken.

“De film is gebaseerd is op het waargebeurde verhaal van de kerstbestanden tijdens de eerste oorlogswinter in 1914. In de film kijk je door de ogen van Duitse, Franse en Schotse soldaten. De Eerste Wereldoorlog woedt volop en maakt een eind aan het leven van talloze jonge mannen. Wanneer de kerst aanbreekt, gebeurt er echter iets volkomen onverwachts. Die nacht worden de levens gevolgd van vier personen: een anglicaanse priester, een Franse luitenant, een tenor en zijn zingende geliefde, een sopraan. In die nacht gebeurt het ondenkbare, wanneer soldaten de wapens neerleggen en elkaar benaderen om kerst te vieren”, klinkt het bij de gemeente Vleteren. De film was in 2006 genomineerd voor de Oscar voor beste buitenlandse film. De vertoning start om 17 uur op zondag 17 december, deuren open vanaf 16.30 uur. Inschrijven? Inschrijven via www.vleteren.be/ joyeuxnoel of 057 40 93 23. Deelnemen kost 3 euro.