Jannes (32) draait unieke docu over natuur in en rond Geluwebeek: “Willen duidelijk maken dat er natuur is Menen”

In opdracht van de stad Menen maakt Jannes Seynaeve (32) van Westshot een natuurdocumentaire over de fauna en flora rond de Geluwebeek. Dat kadert in het project groenblauwe dooradering. “Willen mensen doen verwonderen over de natuur in onze stad.”

Muisstil is het er, op het kraaien van een enkele haan na. De weinige wind laat de takken van de wilg waarin de reigernesten rusten wiegen. Het wateroppervlak roerloos. Te midden van het stukje natuurpracht staat Jannes opgesteld. Kaki broek, camouflagevest en turend door de camera, die gericht staat op een bloemetje.

Niet zomaar. Dinsdag was de eerste opnamedag voor een natuurdocumentaire waar Jannes Seynaeve (32) aan werkt. Niet zomaar een natuurdocumentaire, maar eentje die het pad van de Geluwebeek in Menen volgt. “Het is nu nog maar het prille begin, dus is er nog weinig te zien”, vertelt Jannes. “Maar de komende maanden zullen de knoppen van de bomen opengaan, zullen insecten beginnen krioelen en zullen we ook de bewegingen van de blauwe reiger zien.”

Meer dan enkel wat struikjes en boompjes

Vergis je niet, de natuur in Menen is meer dan enkel wat struikjes en boompjes. Rik Libbrecht, voorzitter van Natuurpunt Leiemeersen die meewerkt aan de docu, kan het weten. “Er zijn hier honderden soorten planten en insecten”, weet hij. “De reigerkolonie is uniek in de regio, maar er zijn ook buizerds, koeten, sperwers en heel wat andere vogels. Daarnaast spotten we ook vossen, reeën, marters en tal van andere dieren.”

Al die zaken zullen de komende maanden in beeld gebracht worden. Niet zomaar, natuurlijk. “De film kadert in het project Groenblauwe dooradering van Vlaanderen”, weet schepen van Publieke Ruimte Patrick Roose (Vooruit), die in dat kader al verschillende subsidies binnenhaalde. “Als ambassadeur voor dat project willen we iedereen warm maken voor dat project. We willen duidelijk maken dat er natuur is in onze stad.”

Vergelijk het wat met de succesdocumentaire Onze Natuur, die ruim 250.000 mensen naar de bioscoop lokte. Om tot een soortgelijke documentaire te komen, zal er nu heel wat werk verzet moeten worden. “Je kunt wel het budget niet vergelijken, natuurlijk. Zij hadden bovendien bijna drie jaar tijd om te filmen, wij doen het in een viertal maanden”, vertelt Jannes.

Uniek project

Voor hem is het een uniek project. Met zijn bedrijf Westshot maakt hij vooral bedrijfsfilmpjes. “Dit is dan ook een bijzondere opdracht, en dan nog in eigen stad. Het voelt niet als werken”, glundert hij. “Het is wel heel complex. Er is altijd iets te zien, maar je moet het op de lens krijgen. Je kunt je nog zo goed voorbereiden, er is nog altijd die geluksfactor.”

Bij de stad Menen kijken ze nu al uit naar het eindresultaat. “Het is nog maar de eerste opnamedag, dus wat er allemaal mee zal gebeuren, moet nog duidelijk worden. Het zal alleszins een film zijn die onze inwoners zal doen verwonderen over de natuurrijkdom in onze stad. Het wordt ook een film die een hoopvolle boodschap uitstraalt. Iedereen weet dat er heel wat klimaatuitdagingen zijn, maar we willen tonen dat het niet allemaal om zeep is. Door met een film te werken, hopen we ook jongeren aan te spreken.” (JDW)