Filmfestival Oostende wordt uitgesteld

Door de beslissing van het overlegcomité om bioscopen te sluiten, moet ook het Filmfestival van Oostende, gepland van 21 tot en met 29 januari, worden uitgesteld. Net deze week was het programma voorgesteld, met Koen De Bouw als master en mentale gezondheid als centraal thema. Een nieuwe datum is nog niet bekend. “Als beslist wordt dat de bioscopen weer openen, hebben wij vier weken nodig om het Filmfestival te organiseren”, zegt directeur Peter Craeymeersch.

“We zijn geschrokken van de maatregelen, want over de bioscopen hadden de experten niet gesproken. We zijn dan ook verrast dat die dicht moeten”, aldus Peter Craeymeersch. “Maar we hadden het wel wat ingecalculeerd. Als de bioscopen dicht gaan, kan het Filmfestival uiteraard niet doorgaan. Maar we wilden ons mooie programma wel delen met het publiek. Dat hebben we eerder deze week gedaan.”

“Als beslist wordt dat de cinemazalen weer mogen openen, dan hebben we vier weken nodig om alles te organiseren. We hebben een heel wendbaar team. Als de bioscopen begin februari weer opstarten, dan zou het Filmfestival begin maart kunnen plaatsvinden. Maar denk niet dat dit allemaal in een vingerknip gebeurt. Wij hadden een tiental tijdelijke werkkrachten tot eind januari. Dat moeten we nu herbekijken. Alles verplaatsen en weer opstarten: er komen heel wat hoofdbrekens bij kijken.”

‘Going mental’

Master Koen De Bouw koos voor het thema ‘Going mental’. “Tijdens de periode die we met zijn allen aan het doorstaan zijn, kan je nu eenmaal niet om het belang van mentale gezondheid heen. Met dit thema wil ik dan ook beide keerzijden belichten”, legt hij uit. De master koos hiervoor zeventien films in verschillende genres.

De openingsfilm is Nowhere, de derde langspeelfilm van Peter Monsaert. Toevallig speelt ook master Koen De Bouw mee in deze film. De cast en crew zullen aanwezig zijn op de openingsavond. De slotfilm is Aller/retour van Dorothée van Den Berghe. Nieuw dit jaar is de Coop!-competitie, waarbij men focust op samenwerkingen waarbij vakmanschap en creativiteit uit de Lage Landen gebundeld worden. Ook Soon! Is een nieuwe wedstrijd, waarbij een nieuwe generatie filmmakers die met een eerste of tweede film naar buiten komen, in de kijker worden gezet. Sien Eggers en Marc & Alex Van Warmerdam krijgen een Lifetime Achievement Award. Ook de Jamies, de awardshow voor Vlaamse creatievelingen op internet, worden weer uitgereikt.

Dit jaar zal je ook, naast de vaste locatie Kinepolis, in De Grote Post naar films kunnen kijken. Een voordeligere festivalpas is nu al verkrijgbaar.

Info via filmfestivaloostende.be