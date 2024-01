Filmfestival Oostende gaat van start met openingsfilm ‘Holy Rosita’

De zestiende editie van Filmfestival Oostende is vrijdag van start gegaan met de vertoning van de openingsfilm ‘Holy Rosita’. De film is het langspeeldebuut van regisseur Wannes Destoop. Samen met de master van het festival Gene Bervoets heeft Destoop eerder op de avond een ster op de Walk of Fame gekregen.

‘Holy Rosita’ vertelt het verhaal van Rosita die een grote kinderwens heeft. Mensen rond haar vinden dat onverantwoord, omdat ze amper voor zichzelf kan zorgen. Wanneer het haar toch lukt zwanger te worden, kiest ze ervoor haar zwangerschap geheim te houden. De cast maakte vrijdagavond zijn opwachting op de eerste rode loper van het filmfestival.

Meer dan 125 films

Het filmfestival pakt voor deze editie uit met meer dan 125 films en ook een pak series. Bervoets selecteerde acht films rond het centrale thema Rebel, sans Gene: Come as you are. Tot de selectie van Bervoets behoren onder meer A Night at the Opera, The General, West Side Story en Mutiny in Heaven: The Birthday Party.

In de verschillende deelcompetities staan onder meer Evil Does Not Exist van Ryusuke Hamaguchi, The Peasants van DK Welchman en Hugh Welchman, Quitter la nuit van Delphine Girard en Asmae El Moudirs The Mother Of All Lies geprogrammeerd.

Ook de juryleden van de competities passeerden vrijdagavond de rode loper aan Kinepolis Oostende.

Tijdens het openingsweekend staan naast Holy Rosita ook de reeksen The Couple Next Door van Dries Vos en Skunk van Koen Mortier op de planning. Verder wordt de Lifetime Achievement Award uitgereikt aan filmmaker, scenarist, docent en journalist Marc Didden voor zijn hele carrière.

De magneet man van Gust Van den Berghe trapt op 2 februari het slotweekend af. ‘s Avonds volgt de uitreiking van De Jamies. Op 3 februari wordt het filmfestival traditioneel afgesloten met het Gala van de Ensors in Kursaal Oostende.