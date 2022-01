Eindelijk zekerheid: Filmfestival Oostende kan plaatsvinden van 4 tot 12 maart 2022

Na enkele weken vol onzekerheid is de kogel eindelijk door de kerk: Filmfestival Oostende vindt plaats van 4 tot en met 12 maart 2022. Door de nieuwe datum werd het filmprogramma van de 14de editie licht aangepast, maar het recept van FFO blijft onveranderd: kwaliteitsvolle en publieksvriendelijke films in een gezellig stadskader.

Vorige week werd de coronabarometer afgekondigd, een beheersinstrument dat Filmfestival Oostende – én de cultuursector – eindelijk perspectief en een zekere voorspelbaarheid omtrent toekomstige maatregelen biedt. Met vertrouwen in de toekomst en vol enthousiasme kondigt FFO dan ook haar nieuwe datum aan: het negendaags filmfeest aan de kust zal plaatsvinden van 4 tot en met 12 maart.

“Het was een werk van lange adem, maar eindelijk kunnen we de 14de editie van Filmfestival Oostende op de wereld loslaten! Ik ben trots op onze ploeg die in uiterst moeilijke omstandigheden erin geslaagd is een topprogramma samen te stellen”, zegt artistiek directeur Peter Craeymeersch. “We kijken uit naar de ontmoetingen tussen ons publiek en de makers en om weer de verbindende kracht van cinema te ervaren. De lancering van de barometer laat ons nu toe met een gerust hart de laatste rechte lijn naar het festival in te zetten.”

Openingsfilm

Zoals FFO al eerder aangekondigde, schuift openingsfilm Nowhere van Peter Monsaert mee naar maart – met de officiële release op 6 april – samen met het grootste deel van de programmatie. Enkele films hadden al een release gepland in februari en werden vervangen door nieuwe titels. “Dankzij een enorme flexibiliteit van de distributeurs zijn we erin geslaagd een groot deel van de programmatie te behouden. Bovendien zullen we ook nog een aantal nieuwe titels toevoegen.”



In december kondigde Filmfestival Oostende Aller/Retour aan als slotfilm, maar deze titel werd uitgesteld naar 2023.

“FFO is verheugd om alsnog met een exclusieve avant-première van een Vlaamse film te kunnen sluiten: Zeppos – Het Mercatorspoor. Deze avontuurlijke familiefilm – geïnspireerd door de geliefde jeugdreeks uit de jaren 60, Kapitein Zeppos – biedt een spannende en nostalgische filmervaring voor kinderen, jongeren, ouders en grootouders”, klinkt het.

Zeppos – Het Mercatorspoor zal enkel toegankelijk zijn voor filmliefhebbers die samen twee generaties vormen

“Carry Goossens (Code 37, Professor T.) kruipt in de huid van Kapitein Zeppos en ook de FFO Master Koen De Bouw vertolkt een hoofdrol. Na maanden van beperkte contacten wil FFO van deze exclusieve vertoning op vrijdag 11 maart gebruik maken om families opnieuw samen te brengen: Zeppos – Het Mercatorspoor zal enkel toegankelijk zijn voor filmliefhebbers die met minimum twee verschillende generaties samen naar de film komen kijken, om zo de verbindende kracht van cinema ten volle te ervaren over alle leeftijden heen.” De film komt op 30 maart uit in de bioscoop.



Een andere nieuwe titel op het programma is The Eyes of Tammy Faye, een biopic over de Amerikaanse televangelist Tammy Faye met een Oscarwaardige Jessica Chastain in de hoofdrol. De film wordt in Vlaanderen meteen gereleased op Disney+. Om deze parel op het grote scherm te zien, moet je dus naar Filmfestival Oostende afzakken.

Fictiereeks

“Eerder kondigden we al titels aan als de Japanse Oscarkanshebber Drive My Car, Spaanse Oscarkanshebber The Good Boss en Nobody Has to Know, de nieuwste film van en met de Belgische regisseur en acteur Bouli Lanners.

Meer talent van eigen bodem vind je in de COOP!-competitie, zoals onder meer coproducties Nr. 10 van Alex van Warmerdam, Miss Marx met Romola Garai, Rien à foutre met Adèle Exarchopoulos in de hoofdrol en Ennio: The Maestro, een portret van filmcomponist Ennio Morricone. Ook series krijgen opnieuw een ereplaatsje op het programma.

Zo vertoont FFO de eerste afleveringen van de fictiereeks Lost Luggage en de seizoensfinale van de nieuwe reeks van Tom Lenaerts en Paul Baeten Gronda (Over water), Twee zomers. Bovendien stelt Lara Chedraoui, die ook een hoofdrol vertolkt in Lost Luggage, samen met Charlotte De Cort haar kortfilm Liquid Love voor en komt haar band Intergalactic Lovers ook langs voor een cineconcert. Het volledige programma komt online op 1 februari, dan start ook de ticketverkoop.

De Grote Post

Van 4 tot en met 12 maart vormt festivallocatie De Grote Post de thuisbasis voor het industrieluik van FFO. In deze reeks interessante panelgesprekken, workshops en tutorials wil FFO jonge makers ondersteunen, ervaren rotten in het vak een platform bieden om hun kennis bij te spijkeren en het publiek voorstellen aan aanstormend Vlaams talent. Bovendien wil Filmfestival Oostende productieve en duurzame ontmoetingen faciliteren tussen iedereen die werkt in of toegang zoekt tot de filmsector.

Ook de prijsuitreiking van de Ensors – de Vlaamse film- en televisieprijzen – en de Jamies, de Vlaamse online videocontentprijzen – verhuizen mee. Het Gala van de Ensors vindt plaats op zaterdag 12 maart in Kursaal Oostende en de awardshow van De Jamies op woensdag 9 maart in De Grote Post.

Het volledige programma komt online op 1 februari via filmfestivaloostende.be, dan start ook de ticketverkoop. De brochure met het volledige programma en de handige uitneembare filmkalender kunnen abonnees van de Krant van West-Vlaanderen op 11 februari in de brievenbus verwachten. De brochure zal ook beschikbaar zijn in verschillende culturele centra, winkels en horeca in Oostende en omstreken en zal ook online te vinden zijn.

Echte filmliefhebbers kunnen tegen een democratisch tarief een festivalpas kopen. Tot 13 februari 2022 is er een vroegboekactie en kan je voor 30 euro de pas kopen. Vanaf 14 februari zal de prijs voor een festivalpas 39 euro bedragen. Jongeren onder de 26 jaar betalen 20 euro. Eerder aangekochte filmpassen en vouchers blijven geldig.