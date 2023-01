Docufilm ‘overdemurenheen’ met gedetineerden toont de kracht van slam poetry

Met het project ‘Slam over de muren heen’ werkten tijdens het najaar 2022 gedetineerden en vrije burgers tijdens workshops samen aan eigen slamteksten met een toonmoment in de gevangenis. Een woordkunstenaar coachte de deelnemers. “Het bijzondere was de ontmoeting tussen gedetineerden en vrije burgers die samen op zoek gingen naar wat hen bond, waardoor op die manier gesloten werelden een stukje werden geopend. Ze leerden de kracht van woorden en ritme kennen als verbindingsmiddel tussen henzelf, de tegenspeler en het publiek”, vertelt Sam ‘Samoerei’ Durnez. Hij begeleidde de workshop en het toonmoment in de gevangenis van Ruiselede.

Van de workshops en toonmomenten werd door Glenn Dumortier, zelf West-Vlaams Kampioen Poetry Slam 2021, de docufilm ‘overdemurenheen’ gemaakt. Volgens hem waren de workshops een manier om gevoelens te lossen die gedetineerden anders vaak opkropten en kwamen er op die manier heftige thema’s aan bod. Zelf ondervindt hij ook de helende kracht van slam poetry. “Het heeft me al meer dan eens een tripje naar de psycholoog bespaard.” De reportage ging in première op 28 september tijdens het World Poetry Slam Championship 2022 in Brussel. De productie is een samenwerking tussen DIALOOG en Creatief Schrijven.

De halfuur durende kortfilm ‘overdemurenheen’ wordt donderdag 12 januari om 20.15 uur vertoond in Budascoop in Kortrijk. Na de film gaan Glenn Dumortier en Sam ‘Samoerei’ Durnez met het publiek in gesprek over de kracht van slam poetry om mensen over muren van de gevangenis heen samen te brengen. Daarna volgen enkele slam poetry optredens van onder andere Siebrand. De filmavond is een initiatief van Avansa Mid- en Zuidwest, De Stroate vzw, kunstencentrum BUDA en De Rode Antraciet in kader van het project DIALOOG.