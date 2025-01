De Schakel pakt uit met filmvoorstellingen op maandagnamiddag: “Senioren mochten mee kiezen”

CC De Schakel in Waregem start met Cinématinee: een maandelijkse filmvoorstelling op maandagnamiddag in de Schakelbox. De films werden mee geselecteerd door de Seniorenadviesraad en voor of na de voorstelling is ook een verwenbordje te krijgen in het cultuurcafé naast De Schakel.

Sinds de stad Waregem enkele jaren geleden de voormalige bioscoop Cinéstar overnam als de Schakelbox, zijn daar nog op maandag, woensdag en zaterdag films te zien. “Af en toe zijn er ook films in de namiddag maar dat is dan in het kader van specifieke projecten of in schoolvakanties”, legt schepen voor Cultuur Margot Desmet (CD&V) uit. “Die films waren vooral op kinderen gericht.”

Recent kwam, voornamelijk vanuit de ouderen uit de stad, echter de vraag om meer middagvoorstellingen te organiseren. Zo werd Cinématinee geboren.

“Cinématinee is een samenwerking tussen De Schakel, het cultuurcafé, het Welzijnshuis en de Seniorenadviesraad”, zegt Veerle Hollants, filmprogrammator van De Schakel. “Elke maand zal er op een maandagnamiddag om 14.30 uur een filmvertoning zijn in de Schakelbox. De vraag hiervoor kwam niet alleen vanuit de senioren, zij hebben ook mee gekozen welke films vertoond zullen worden.”

Op 20 januari gaat Cinématinee van start met Conclave, een film over de verkiezing van een nieuwe paus met Ralph Fiennes in de hoofdrol. Daarna volgen nog drie voorstellingen op 24 februari, 17 maart en 28 april. Meer info en tickets zijn te vinden op https://www.ccdeschakel.be/pQ4GPUY/film/cinematinee.

Een filmticket kost 7 euro aan gereduceerd tarief tot 9 euro aan de deur. In het cultuurcafé zijn voor of na de voorstelling verwenbordjes met koffie en taartjes te krijgen aan 8 euro.

Naast Cinématinee lanceert De Schakel ook Ciné+Diner. Elke derde woensdag van de maand zal voorafgaand aan de avondfilm in de Schakelbox een aangepast menu geserveerd worden, in functie van de film. Het diner kost 17 euro voor een amuse, hoofdgerecht en afsluiter.