Camille Deriemaeker in ‘De veestapel aan de Kribbe’

Op kerstavond kon je de bekroonde kortfilm ‘De veestapel aan de kribbe’ bekijken op Canvas. Daarin kon je niemand minder dan Camille Deriemaeker uit Meulebeke aan het werk zien.

Camille Deriemaeker (20) is de dochter van Tom Deriemaeker en Sara Desmet. Ze zit in haar tweede jaar toegepaste psychologie aan de Artevelde Hogeschool in Gent.

“In mijn vrije tijd schrijf ik graag poëzie en verhalen”, aldus Camille. “Ik volgde (vertel)theater aan de Artis Academie in Ingelmunster. Daar was onder andere Benjamin Sercu één van mijn docenten. Benjamin vroeg mij of ik graag wat camera-ervaring wilde opdoen. Daarop diende ik drie filmpjes in. Die zou hij overhandigen aan bevriende regisseurs. Die regisseurs namen op hun beurt deel aan het kortfilmfestival in Leuven, Pitch Your Script Award, en kaapten daar de eerste prijs weg voor het beste neergeschreven script. Men ontving een budget om een kortfilm te realiseren, maar dat bedrag bleek onvoldoende te zijn zodat een crowdfunding werd opgestart. Uiteindelijk vonden de opnames in november 2022 in Bissegem plaats.”

Kerstfeest

“De cast bestond uit Maaike Cafmeyer (tante Vera), Bianca Vanhaverbeke (tante Greet), Isabelle Van Hecke (de mama), Joris Hessels (nonkel Koen), Julie Vande Moortele, Liesa Naert (tante Giselle) Mathias Sercu (de papa) en ikzelf, Julie, de 15-jarige dochter van het gezin en verteller van het verhaal. We noteren een kerstavond ergens in West-Vlaanderen in het midden van de jaren 90. Tante Greet kan het kerstfamiliefeest niet meer organiseren en dan beslist de mama van Julie om bij haar thuis het feest te laten doorgaan. Ze haalt alles uit de kast om iedereen te imponeren en om het feest tot een goed einde te brengen. Julie van haar kant is niet zo verheugd met het feest. En dat laat ze duidelijk merken in de manier waarop zij het verhaal kracht bijzet met haar vertelcommentaar. De regisseurs Julie Vanlerberghe en Breyten Van Der Donck brachten een typisch familiefeest tot leven dat zeer herkenbaar is. Thomas Van Caeneghem zorgde voor de muziek.”

Camille Deriemaeker wil zich nu vooral op haar studies concentreren, maar dit neemt niet weg dat ze, indien er filmaudities uitgeschreven worden, zij zich kandidaat zal stellen om hieraan deel te nemen. (LB)