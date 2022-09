Budascoop vreest CINE K-project Kinepolis niet

Kinepolis pakt uit met een nieuw concept in haar Belgische bioscopen. Behalve de internationale blockbusters, kan je in Kinepolis dankzij CINE K ook films bekijken die prijzen winnen op filmfestivals en door filmrecensenten geprezen worden. “Een interessante aanvulling”, vindt Lieve Vankeirsbulck, filmprogrammator bij Budascoop.

“Het zijn films die sterke cinematografische kritieken hebben ontvangen maar doorgaans een tikkeltje meer promotie nodig hebben om het mainstream publiek te bereiken”, zegt Eddy Duquenne, CEO van Kinepolis Group. “Het gaat om onverwachte, verrassende producties, films met een hoekje af, met een diepere, artistieke gelaagdheid, of van een regisseur met een heel persoonlijke en eigenzinnige visie.”

Dankzij de communicatiebudgetten waarover de bioscoopgroep beschikt, zullen dus ook films met een artistieke meerwaarde makkelijker hun weg vinden naar het brede publiek. Iets wat Lieve Vankeirsbulck, filmprogrammator bij Budascoop, positief vindt.

“Wij wisten al even dat CINE K eraan kwam”, zegt ze. “Het is een goede zaak voor de filmcultuur in het algemeen, omdat zulke films zo meer zichtbaarheid krijgen. Sommige films zouden anders maar in een zaal of tien vertoond worden. Opgenomen worden in de Kinepolisprogrammatie is dus echt wel een cadeau.”

Films geprogrammeerd onder CINE K in Kinepolis Kortrijk zijn het in Cannes bekroonde drama ‘Tori et Lokita’, de whodunit ‘See How They Run’, de Belgische natuurdocumentaire ‘Onze Natuur, De Film’ (vanaf 21 september) en de Gouden Palmwinnaar ‘Triangle of Sadness’ (vanaf 28 september).

Samenwerking?

“We zien Kinepolis met haar CINE K-programmatie niet als een concurrent; het is een interessante aanvulling”, zegt Vankeirsbulck nog. “We hebben elk ons eigen publiek. Ik verwacht daarin geen verschuiving. Wie weet komt er wel een doorstroming, en zal de Kinepolisbezoeker via CINE K Budascoop en haar aanbod ontdekken. Vaak bestaat de misvatting dat de films in ons aanbod te moeilijk zijn of highbrow, maar eenmaal vertoond in Kinepolis verlaagt dat wel de drempel voor deze films in het algemeen. Misschien kan er een samenwerking ontstaan.” (MD)