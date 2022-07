Faith Sagaert uit Menen kandidate Miss West-Vlaanderen

De 19-jarige Faith Sagaert uit Menen is in de running voor het kroontje van Miss West-Vlaanderen, samen met 14 andere West-Vlaamse meisjes. Wie het lintje wint, mag dingen naar de titel van Miss België 2022. “Mocht ik er niet in slagen Miss West-Vlaanderen of Miss België te worden, dan is de verkiezing van Wieltjesprinses volgend jaar misschien een nieuwe uitdaging”, vertelt Faith Sagaert.

Faith woont met mama Joke Vanlandeghem en vijf broers en of halfbroers en een zus in de Koningin Elisabethstraat in Menen. Ze studeert aan het PTI in Kortrijk Dierenverzorging. “ “In het kader van mijn studies zou ik later graag in een zoo werken, nu liep ik al stage in een hondenkwekerij en de dierenafdeling van Bellewaerde.”

Plopsaland

“Ik volg al lang allerhande missverkiezingen op TV, dat heeft me altijd al geboeid. Toen ik op Instagram iets zag voorbijkomen om in te schrijven voor de Miss België-verkiezing, de verkiezing van Miss West-Vlaanderen is daar een tussenstap voor, besloot ik mijn kans te wagen. Eerst was er een fotoshoot en onlangs kwamen we met de 15 West-Vlaamse kandidaten een eerste keer bijeen in Plopsaland. Nu komt het erop aan zoveel mogelijk stemmen te winnen.”

“Dat kan door te flyeren, aanwezig te zijn op evenementen, op sociale media en verkoopstandjes op te zetten voor het goede doel, kortom ik moet alles uit de kast halen om mezelf bekend te maken.” Velen streven door deelname een job na bij de media of als model. “Modellenwerk en fotoshoots zou ik wel zien zitten, veel kennissen zeggen dat ik er het figuur voor heb.”

“Momenteel is dat uitgesloten, we mogen dit niet doen van de organisatie. Ik had me trouwens ook graag ingeschreven voor de verkiezing van Wieltjesprinses in Menen, ook dat mocht niet omdat men wil dat we ons voor 100 procent focussen op de verkiezing van Miss West-Vlaanderen, iets wat ook begrijpelijk is.”

“Mocht ik er niet in slagen Miss West-Vlaanderen of Miss België te worden, dan is de verkiezing van Wieltjesprinses volgend jaar misschien een nieuwe uitdaging”, zegt Faith tot slot.

(WO)