Zuid-West-Vlaams Whisky Festival keert terug naar Waregem op 22 februari

Op zaterdag 22 februari 2025 vindt de vijfde editie van het Zuid-West-Vlaams Whisky Festival plaats in OC Gaverke in Waregem. Dit evenement wordt georganiseerd door de Glam Dram Whisky Society en het Whiskyproevers Genootschap Golden River, twee enthousiaste clubs uit Waregem die al meer dan tien jaar whiskyproeverijen en evenementen organiseren in de regio.

Na een succesvolle vorige editie, waarbij zo’n 550 whiskyfans samenkwamen, mikken de organisatoren dit jaar op een recordopkomst van 600 bezoekers. Het festival brengt liefhebbers van de “godendrank” van over het hele land samen: van Limburg en Antwerpen tot Gent en Oostende.

Een uniek festival met internationale allure

De polyvalente zaal van OC Gaverke wordt dé ontmoetingsplaats voor whiskyliefhebbers. Dit jaar zijn er ongeveer 25 standhouders aanwezig, voornamelijk verdelers en invoerders van whisky uit diverse werelddelen, met een bijzondere focus op Schotland. Naast de whisky zijn er ook culinaire extra’s. Zo zal de lokale chocolatier Stijn Vanhoutte originele whiskypralines presenteren, en biedt slagerij Soetaert uit Deerlijk smakelijke gerechten aan vanuit hun foodtruck.

Een hoogtepunt van het festival zijn de drie exclusieve masterclasses, geleid door experts uit de whiskywereld. Zo kunnen deelnemers bijzondere bottelingen ontdekken onder begeleiding van Bert Bruyneel van Asta Morris, Bob Minnekeer (The Glengarry) met een foodpairing-sessie, en Alain Reid, Brand Ambassador van Glen Scotia en Loch Lomond Group. Voor zowel de doorgewinterde kenner als de nieuwsgierige beginner biedt dit festival een unieke ervaring.

Praktische informatie

De deuren openen om 13.00 uur en het festival duurt tot 19.00 uur. Tickets kosten €15 in voorverkoop en €18 aan de deur. Elke bezoeker ontvangt bij binnenkomst een gratis whiskyglas en enkele drankbonnen.