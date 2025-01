Zomerse concertreeks Blender maakt met The Robert Cray Band eerste naam bekend

Wilde Westen en Schouwburg Kortrijk lossen de eerste naam van Blender: The Robert Cray Band. De concertreeks, die een tweede editie inluidt, transformeert van 18 juni tot en met 6 juli de idyllische Bolwerksite tot een paradijs voor eclectische muziekminnaars. Verwacht je aan een smeltkroes van stijlen, van klassiek tot hiphop, van pop tot punk en van elektronische beats tot jazz.

Blender verwelkomt deze zomer het publiek terug in het gezellige Bolwerk, waar Robert Cray – de eerste bekendmaking van de line-up – het publiek warm zal ontvangen op dinsdag 24 juni. De in Georgia geboren en in Washington opgegroeide muzikant verkocht miljoenen albums en ontelbare concertkaartjes, won vijf Grammy Awards, werd opgenomen in de Blues Hall of Fame en ontving de Americana Music Lifetime Achievement Award.

Tickets voor The Robert Cray Band zijn in verkoop. Verdere nieuwe namen worden doorheen het voorjaar aangekondigd.