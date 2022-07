Zomer vol artiesten in Het Anker in Middelkerke

In Bistro Het Anker strijken de komende twee maanden heel wat artiesten neer. Zowel in juli als in augustus zijn er tal van optredens gepland en de artiesten die er het beste van zichzelf geven, zijn niet de minste.

Het begint al op 2 juli met een optreden van Bandit en Paul Bruna. Deze laatste is er trouwens iedere keer bij, als presentator en als zanger.

Op 6 juli zijn de gastartiesten Gio Vano en Nico Debuck, op 13 juli zijn dat Alwin en Marina Wally en op 16 juli Andrei. Herbert Verhaeghe is van de partij op 30 juli en op 10 augustus is er een optreden van Danny Diëgo. Andrei is er nogmaals bij op 13 augustus en op 17 augustus is het de beurt aan Luc Van Meeuwen. Voor al deze optredens is het wenselijk om vooraf te reserveren voor wie een plaatsje wil bekomen in de zaal. Reserveren kan via 0470 49 54 09.

Dansen

De toegangsprijs op de woensdagnamiddag bedraagt 15 euro met gratis koffie en gebak.

De optredens starten op woensdag om 14 uur. Op zaterdagavond gaan de deuren open om 18 uur en de toegangsprijs bedraagt 20 euro. Op zondagnamiddag zijn er ook dansnamiddagen met livemuziek en hier is de toegang gratis. Bistro Het Anker is gelegen in de Kerkstraat 10 in Middelkerke. Alle informatie is terug te vinden op Facebook Bistro Het Anker Middelkerke.

(PBM)