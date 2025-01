Zangeres Vanessa Matthys opent het jaar in Izzy Jazz Club

Op vrijdag 31 januari om 20 uur opent het Vanessa Matthys Quartet het nieuwe muzikale jaar in Izzy Jazz Club in brouwerij De Halve Maan. De zangeres is docente aan het stedelijk muziekconservatorium.

Zangeres Vanessa Matthys (36), die afkomstig is uit Kortrijk, is al twaalf jaar docente aan het Brugs conservatorium, waar zij zanglessen geeft en het popkoor leidt. “Ik kreeg als kind muziek met de paplepel: mama Hilde Pas is violiste, papa Marc Matthys pianist”, vertelt de zangeres.

Zelf leerde Vanessa Matthys vanaf haar zesde viool spelen. “Op mijn achttiende stond ik voor een moeilijke keuze: hogere studies zang of viool aanvatten. Ik werd toegelaten aan het koninklijk conservatorium in Brussel en koos voor zang. Ik wou per se les volgen bij David Linx, dé Belgische autoriteit voor vocale jazz”, zegt Vanessa. “Die liefde voor de jazz kreeg ik mee van mijn papa, met wie ik in 2022 getoerd heb in Vlaanderen en Oostenrijk voor een hommage aan Toots Thielemans.” Sinds het behalen van haar master zang werkt ze aan haar eigen muzikale carrière, in combinatie met het lesgeven. “Vaak vragen Belgische bands mij, als ze voor hun concerten een zangeres nodig hebben. Zo mocht ik al zingen bij het Brussel Jazz Orchestra.”

Klassiekers

“Ik vorm een vast duo met pianist Ivan Paduart, we grasduinen voor onze concerten in de American Songbook de bijbel van de jazz. Verwacht klassiekers als I got rhythm en Love for sale. Die vullen we aan met eigen liedjes met popinvloeden. We slaan de brug tussen de Belgian en de American Songbook. Geregeld breiden we ons duo uit tot een kwartet, in de Izzy Jazz club krijgen we versterking van bassist Janos Bruneel en drummer Toon Van Dionant”, besluit Vanessa Matthys. (SVK)

Info: www.izzyjazzclub.com