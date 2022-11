WK-dorp in Oostkamp gaat zondagnamiddag open voor openingswedstrijd

Zondagnamiddag gaat het WK-dorp in de Rodenbachstraat in Oostkamp open voor de eerste wedstrijd van het WK voetbal. Alle wedstrijden worden in de tent op groot scherm vertoond tot de finale op 18 december. Daarna wordt het WK-interieur vervangen door winterse taferelen en decoratie. Het winterdorp blijft open tot en met 8 januari.

Het zijn de twee horeca-eigenaars op de Valkaart, Jean-Paul Devoogt van de cafetaria en Bart Dupont van TC Orscamp-Traiteur Comidas, die het initiatief genomen hebben voor het WK-dorp en nadien winterdorp. Met dit initiatief zijn ze niet aan hun proefstuk toe.

Optreden van Don Martin

Voor de coronaperiode hadden ze aan de achterkant van de Valkaart reeds een winterdorp op poten gezet. Beide evenementen hebben hun eigen programma. Zondag 20 november gaat de tent open om 17.00 uur en is er een optreden van Don Martin om 20.00 uur.

Alle wedstrijden van de Rode Duivels worden afgesloten door een party met DJ Kurt. Op vrijdag 2 december is er vanaf 19.30 uur een quizavond en op 6 december is er hoog bezoek want om 17.00 uur komt de sint langs. Op vrijdag 16 december ontvangt het WK-dorp de traditionele kerstrun die doorgaat in Oostkamp en op zondag 18 december is er dan de finale van het WK.

Dansnamiddag

Na de finale is het alle hens aan dek om het winterdorp, dat openblijft tot zondag 8 januari, klaar te krijgen. Er zijn optredens van onder andere Peter & the Gems, Bollaert and friends, Dirty Laundry The New Seventies, Sound Familiar en Jan The Man and friends. Op zaterdag 24 december is er een dansnamiddag met Michael & The Woodies, komt de kerstman langs op 25 december en zijn de dames de baas op de Womens only ladiesnight op dinsdag 27 december.

Zaterdag 31 december organiseren Jean-Paul en Bart dan een oudejaarsavondfeest en een dag later de nacht van de schlagers. De nieuwjaarsquiz gaat door op donderdag 5 januari. Meer info is te vinden op de Facebookpagina van het WK- en winterdorp.

(GST/ Foto GST)