WinterWoordenNacht is Waregems literair lichtpunt op 25 januari

WinterWoordenNacht in Waregem is dé literaire verademing in de donkere wintermaanden. Je kan er genieten van een toffe mix van nieuwe en bekende schrijvers, muzikaal talent en spetterende slampoëten.

WinterWoordenNacht is precies wat je nodig hebt tijdens de donkere wintermaanden! Zet je schrap voor een avond vol literaire en muzikale hoogstandjes, want WinterWoordenNacht presenteert deze keer Jeroen Olyslaegers, Astrid Haerens, Tuly Salumu, Ruth Lasters, Fien Sabbe met Fien & Frisch, And They Spoke in Anthems, The Germans, DJ De Wilde Vogel en Jesse Laport.

Net zoals vorig jaar nodigt WinterWoordenNacht enkele jonge wolven uit met de drie laureaten van het West-Vlaams kampioenschap Poetry Slam: Khalid Boudrari, Kimia Anousheh en Arvidius Viaene.

Verschillende locaties

Ook deze editie vindt WinterWoordenNacht plaats op verschillende locaties. Zowel cc De Schakel, de Schakelbox, jeugdhuis Den Uitvlucht als de bibliotheek liggen op wandelafstand van elkaar. Bij aankoop van een ticket via www.ccdeschakel.be/winterwoordennacht stel je zelf je programma samen.