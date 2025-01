WinterWende in vrieskou lokt veel volk naar Steenakker

Ondanks de vrieskou kwam er zaterdagavond toch veel volk naar de derde editie van WinterWende op de Steenakker in Wervik. De meesten warm gekleed met een dikke sjerp en of een muts. Net zoals vorig jaar baatten vijftien verenigingen, clubs en jeugdbewegingen een chalet uit. Ze zorgden voor spijs en drank. Het werd een sfeervolle avond vol nieuwjaarswensen, ontmoeting en beleving.

Na de officiële opening door het organiserend stadsbestuur en Belleman Nick Pauwels trokken Tabaksfee Astrid en drie eredames met een emmer rond en gooiden met strooizout.

Net zoals vorig jaar zorgde het duo Kartje Kilo met Radio Mano Sport en de plaatselijke Vinyl Broos voor de muziek. Met Melissa kreeg een jong lokaal duo ook een mooie kans. En er werd zelfs gedanst. Alvast een ideale opwarmer.

WinterWende is een alternatief voor de jarenlange kerstboomverbranding op het stadsdomein Oosthove. Wie zich toch liever opwarmde aan een kerstboomverbranding moest kilometers verderop naar Ter Hand in Geluwe. Daar trad Goedgemutst op, in de vrieskou alvast een heel toepasselijke naam.