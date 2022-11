Winters Bierfestival brengt elf brouwerijen naar Waregem

Op zaterdag 26 november organiseren de Waregemse Biervrienden vzw in OC ’t Gaverke hun jaarlijks bierfestival. Het kernwoord dit jaar is ‘ontdekken’. Ze roepen iedereen op om het wekelijks pils-pintelieren met vrienden even te vergeten en nieuwe bieren te komen ontdekken.

“We zijn een vriendengroep die gebrouwen is op basis van onze gemeenschappelijke interesse in de rijke Belgische brouwcultuur”, verduidelijkt woordvoerder Stijn Verstraete. “Na de coronajaren 2020 en 2021 (de bierboxen waren toen tweemaal een waardig alternatief, red.) pikken we nu de draad weer op met het ontdekfestival. Tijdens deze zevende editie mogen we elf brouwers verwelkomen. Ze zullen iedereen laten genieten van de diverse geuren, kleuren en smaken die het bierlandschap rijk is. Met veel passie en smaak laten we de bezoekers proeven van artisanale smaakbommen”, zegt Stijn.

“We maken het winters gezellig, zorgen voor een familiale sfeer met een kinderhoek en voorzien een lekkere hap om het allemaal compleet te maken. Een ideale gelegenheid dus om samen lekkere biertjes te degusteren, meningen uit te wisselen en heerlijke nieuwe smaken te ontdekken.”

Ideale mix

“We bieden met dit festival immers niet alleen een platform aan beginnende brouwers, maar ook aan gevestigde waarden die maar al te graag naar dit klein maar gezellig festival komen. We zorgen voor een ideale mix van klassiekers en niet of minder bekende bieren. We hopen om opnieuw meer dan 700 bezoekers te mogen verwelkomen.”

Elf brouwers presenteren meer dan 60 bieren, van goudgeel tot pikdonker, van 3,5 tot 13% alcohol, van gewoon blond tot whisky infused. Voor elk wat wils dus om te ontdekken. Niet-bierdrinkers en bobs kunnen dan weer kiezen uit een reeks trendy frisdranken of smaakvolle koffies.

Kinderhoek

De Waregemse Biervrienden zijn trots dat ook de kinderen niet vergeten worden op dit familie-evenement. Voor hen is een leuke kinderhoek met begeleiding voorzien. Kinderen kunnen zich laten schminken, strips lezen of zich vermaken met gezelschapsspelen.

Ook het culinaire aspect wordt niet vergeten: de vele biertjes kunnen worden gecombineerd met diverse lekkernijen van de foodtruck. Het festival is open van 14 tot 22 uur. De toegang is gratis.

Info:www.wintersbierfestival.be, 0492 84 28 61 en stijnv@wintersbierfestival.be.