Winter Kick-Off zet vakantie feestelijk in gang in Oostendse uitgaansbuurt

De uitgaansbuurt van Oostende viert de start van de kerstvakantie traditiegetrouw met de Winter Kick-Off! De uitbaters van de Quality Bars en Stad Oostende slaan opnieuw de handen in elkaar om de Langestraat onder te dompelen in een winterse kerstsfeer.

Vrijdagavond is iedereen welkom om mee te komen feesten op de beats van onder meer Dj Ocean’s deep, dj Dax, dj Pudde en Morgan en DJ Passe. Er zijn twee dj booths. Één bevindt zich aan het Monacoplein en één ter hoogte van de Antoon Belpairestraat. Daarnaast draaien ook verschillende dj’s in de cafés. Er wordt gestart om 20.30 uur en ook dit jaar zijn er straatacts die mee zorgen voor de winterse feestsfeer. Het event duurt tot 00.30 uur en is volledig gratis.

“De Winter kick-off belooft een positieve uitgaansbeleving te worden, waarbij plezier en veiligheid hand in hand gaan. Hiervoor worden opnieuw infocoaches ingezet. Op een erg laagdrempelige manier kan je bij hen terecht om melding te maken van grensoverschrijdend gedrag. Je kan ze herkennen aan hun gekleurde hesje. Zij maken contact met het uitgaanspubliek, beantwoorden vragen en hebben een hulpverlenende en preventieve functie”, aldus Schepen van Uitgaan Charlotte Verkeyn.

De infocoaches volgden een opleiding in EHBO, Harm Reduction en kunnen bemiddelend optreden bij gevallen van agressie.