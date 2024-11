Winter in Oostende opent vrijdag en verwacht half miljoen bezoekers

Oostende zorgt vanaf nu vrijdag 29 december voor extra kerstsfeer op vijf locaties in de stad. Voor Winter in Oostende worden een half miljoen bezoekers verwacht. Trekpleisters worden het Leopoldpark, de lichttunnel en het Wapenplein. Ook voor wie houdt van kleinschaligere evenementen is er heel wat te beleven op het Vissersplein, waar de Melody Makers dit jaar het ‘Ostends Kerstpling’ uitbaten, en in Mariakerke.

Toerisme Oostende is de motor van Winter in Oostende. “Met dit stadsbreed evenement lokken we toeristen naar de stad. Het is uitgegroeid tot een toeristisch hoogtepunt met extra overnachtingen in de hotels en een stijging in de inkomsten van restaurants en winkels. Het toont aan dat Oostende meer is dan zon, zee en strand”, zegt burgemeester Bart Tommelein (Trots op Oostende). Maar ook voor de Oostendenaars is dit een belangrijk moment.

“Velen nemen deel aan de kerstversieringswedstrijd Oostende Fonkelt, die we met de stad organiseren en waarbij je in alle wijken verlichte huizen en bedrijven kan bewonderen.”

Bart Tommelein opent op 29 november voor het laatst als burgemeester Winter in het Park. “Het is één van de mooiste evenementen van het jaar en ik heb er altijd al van genoten. Ik heb de komende weken wel wat vrije tijd en zal met mijn familie en kinderen de evenementen bezoeken.”

Leopoldpark

In het Leopoldpark waren er vorig jaar 300.000 bezoekers en 28.000 schaatsers op de ijspiste op de vijver. Er zijn dit jaar enkele wijzigingen. Organisator Quinten Goekint (Look I Like): “Na overleg met het Agentschap Onroerend Erfgoed nemen we opnieuw de zone rond de kiosk in. Daardoor creëren we een wandeling doorheen het park. Er zijn een 30-tal chalets. Blikvangers zijn onze ijsbaan van 600 m² en een nieuwe reca-zaak op de kiosk in een kermistent. De nieuwe opstelling zorgt voor minder druk op het park, een vlottere doorgang en meer beleving voor de bezoekers.”

Winter in het Park is open tot en met 5 januari, van maandag tot donderdag van 12 tot 23 uur, op vrijdag tot middernacht, op zaterdag van 11 uur tot middernacht en op zondag van 11 tot 23 uur. Buiten de schoolvakanties opent de kerstmarkt op maandag, dinsdag en donderdag om 16 uur. Op 24 en 31 december sluiten de kerstmarkten om 17 uur, op 25 december en 1 januari openen ze pas om 14 uur.

Lichttunnel met shows van Taylof Swift, Camille en publieksmix De Lichttunnel, intussen een klassieker in Oostende, is vanaf vrijdag weer in volle actie. “De Adolf Buylstraat heeft jaarlijks 1 miljoen passanten”, zegt Vincent Drouard van Toerisme Oostende. “De shows in de lichttunnel lokken naar schatting 300.000 à 400.000 bezoekers. We vernieuwen elk jaar ook de muziek zodat het aantrekkelijk blijft.” In de tunnel van 188 meter zijn 230.000 LED-lichtjes verwerkt. “De lichtshows om 16, 17, 18 en 19 uur duren telkens 13 minuten. Daarin zijn kerst- en hedendaagse muziek en Oostendse klassiekers verwerkt. 1.350 mensen stemden en daarna werd een mix samengesteld op basis van hun favorieten. DJ Drezz maakte de publieksmix.” Er zijn speciale shows met de muziek van Taylor Swift (mix van Guesh) op zaterdag om 18 uur en met de muziek van Camille (mix van Yamo) op zondag om 16 uur.