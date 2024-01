Wim Opbrouck mag Provinciaal Hof in Brugge heropenen met tiendaags festival van de toekomst: “Het wordt geen high tech festival voor nerds”

Met het tiendaags festival van de toekomst ‘Over Morgen’ heropent het gerestaureerde Provinciaal Hof op de Markt in Brugge op 18 april zijn deuren. Curator Wim Opbrouck kreeg de opdracht om na te denken over hoe wij zullen leven in 2050. Tien dagen lang staan er speelse voorstellingen, lezingen en optredens met een hoog rock’n roll gehalte op het programma.

Het neogotische Provinciaal Hof, een ontwerp van de Brugse architect Louis Delacenserie, is meer dan 125 jaar oud. Pas sinds 2018 is dit groot pand op de Markt eigendom van de Provincie, die in eerste instantie de buitengevel liet restaureren. Nu nadert de interieurrestauratie na twee jaar werken zijn voltooiing.

Toegankelijk

“We verhoogden de toegankelijkheid van het gebouw door de aanpassing van de ingangen en verschillende ruimtes. Bovendien werden er drie liften geïnstalleerd”, stelt gedeputeerde Bart Naeyaert. De kroonluchters kregen een energiezuinige verlichting, de brandveiligheid werd op punt gesteld, er werden nieuwe sanitaire blokken geplaatst.

Nu resten nog drie maanden om de grote luchters te restaureren, schilderwerken uit te voeren in de raadszaal en de inkomstas aan te pakken. In totaal kosten de werken ruim 7,2 miljoen euro.

Drie functies

Volgens Bart Naeyaert krijgt het Provinciaal Hof voortaan drie functies: een vergader- en congreslocatie, een uniek voorbeeld van de neogotiek in Brugge, waarrond een educatief parcours uitgestippeld wordt. Maar dit pand wordt vooral het Huis van de West-Vlaming.

Curator Wim Opbrouck wil in het Hof der Dingen het DNA van de West-Vlaming proberen te tonen aan de vele bezoekers. Daarin zal hij een ‘Wunderkammer’ onderbrengen, met voorwerpen die typisch West-Vlaams zijn. “Ik heb al tal van snuif- en koekendozen gekregen, maar ik wil weg van alle clichés, stereotypes en nostalgie. Zo hoop ik onder meer op een bokshandschoen van bokser Delfine Persoon en de spelconsole waarmee wielrenner Yves Lampaert speelde aan de vooravond van zijn winnende tijdrit in de Tour. Misschien kan zeilster Emma Plasschaert ook iets typisch kwijt?”

Nerds

Als eerste wapenfeit pakt Wim Opbrouck uit met het tiendaags festival ‘Over Morgen. Hoe leven we in 2050?’. De curator stelt ons meteen gerust: “Het wordt geen hoogtechnologisch festival voor nerds. Op een speelse manier willen we aan de hand van tentoonstellingen, lezingen, voorstellingen, workshops voor scholen en optredens een zoektocht ondernemen naar onze toekomst. De tiendaagse krijgt een hoog rock’n roll gehalte.”

Zo stelt de Belgische kunstenaar Dries Depoorter, die apps en games in zijn installaties verwerkt, tentoon. Studenten van Howest en VIVES exploreren met prototypes nieuwe mogelijkheden. Ze gaan in dialoog met Panamarenko’s installatie ‘Eendebek’. Meer dan honderd klassen uit West-Vlaamse lagere scholen stouwen dozen vol objecten, die pas in 2050 zullen geopend worden.

Coely

Er zijn lezingen van onder meer zanger Piet Goddaer, kosmoloog Thomas Hertog, bioloog Dirk Draulans, professor Mieke De Ketelaere en conceptueel kunstenaar Koen Vanmechelen. Wim Opbrouck zorgt zelf voor het avondvullend programma ‘J’ame la vie’, met tal van gasten, onder wie Hetty Helsmoortel, Michael Karkousse en Dalila Hermans.

Rapster Coely zingt in de pluchen palace van de Brugse stadsschouwburg. Electro artieste Tsar B waagt zich met het polyfonie ensemble Dionysos Now aan een project rond de 16de eeuwse componist Adriaen Willaert op de Markt in Brugge.

Info: www.festivalovermorgen.be