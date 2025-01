Willy Sommers komt naar Parkpop in Oostkamp

Oostkamp Tijdens de nieuwjaarsreceptie werden de eerste namen bekend gemaakt die op het podium zullen staan tijdens Parkpop. Dit jaar gaat het festival door van 22 tot 24 augustus in het Beukenpark.

Dit jaar kiest het Parkpopbestuur opnieuw, net zoals de twee vorige edities, voor een driedaags gratis festival. “Het Beukenpark blijft onze thuisbasis, deze unieke locatie heeft zeer veel troeven die ParkPop graag benut. Het festivalterrein wordt ten volle benut en aangepast zodat alle bezoekers veilig kunnen genieten van het festival”, klinkt het.

De ParkPopKwis, die vroeger tijdens het festivalweekend doorging, vindt plaats op 24 mei. “We kiezen opnieuw voor dezelfde formule in Oostcampus. Deze quiz is een jaarlijkse samenwerking met en ten voordele van FOS 207 De Eekhoorn. Vrijdag 22 augustus zetten we de tonen van ParkPopDance verder. We hebben hier al twee jaar succes mee en willen hier blijvend op inzetten. Zaterdag 23 augustus blijven we vasthouden aan onze stevige rock- en metaldag en zondag 24 augustus de gekende familiedag met voor ieder wat wils”, vertelt voorzitter Kevin Claeys.

dj-contest

In het begin van de zomer organiseren ze een dj-contest op het evenementenplein achter Oostcampus, onder de noemer ParkPop Zomert. “We geven lokaal talent de kans om hun beste dj-skills boven te halen en het tegen elkaar op te nemen in deze contest. Er kan live gestemd worden door het publiek op hun favoriete dj in een sfeervolle setting. De winnaar mag dan ParkPop openen op vrijdag 22 augustus”, aldus Marie Lammertyn.

“Zaterdag 23 augustus kiezen we steevast voor het stevige gitarenwerk en originele bands. Flatcat, de iconische Belgische 90’s punkrockband mag het festival openen. Als headliner komt Channel Zero met hun afscheidstoer ‘The End of an Era’ naar ParkPop. Zondag 24 augustus staat alombekend als onze zeer toegankelijke familiedag en dat is dit jaar niet anders. We geven met plezier mee dat Willy Sommers mee voor het feestje en de nodige sfeer zal zorgen op het festivalpark.”

In de komende weken zal de organisatie de rest van de line-up publiceren op hun website en sociale media. Meer info vind je via www.parkpop-oostkamp.be