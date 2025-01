Wild West tovert Café Bambino om tot het epicentrum van country, rock en blues

Op zaterdag 8 februari vindt de eerste editie van Wild West plaats in Roeselare. Dan transformeert Café Bambino op de Grote Markt in het epicentrum van country, rock en blues. “Met live optredens en een verwachte opkomst van zo’n 200 tot 300 bezoekers brengen we een avond vol energie en beleving”, aldus organisator Warre Vandoorne, die deze eerste editie als opstap ziet naar een nieuw festival in Roeselare.

Het idee is ontstaan bij Warre Vandoorne en zijn goede compagnon Arezki. “Eigenlijk komt het idee uit de cowboywending die we samen zijn uitgegaan”, vertelt organisator Warre. “Vroeger maakten wij hiphop, maar tijdens een weekend kwam Arezki plots af met wat countryliedjes. Ik deed daar eerst wat lacherig over, maar opeens waren we er toch helemaal mee weg. En zo ging de bal aan het rollen.”

En dus vindt de eerste editie binnenkort al plaats, op zaterdag 8 februari.

“Beginnen doen we met een degustatie van tal van leuke lokale producten en er zullen ook hapjes en drankjes in thema zijn”, gaat Warre verder. “Rond 20.30 uur beginnen dan de optredens. Singer-songwriter Arezki trapt af, gevolgd door mezelf. Daarna is het de beurt aan Christophe Verholle en tot slot nog The Intergalactic Outlawz, een nieuwe band uit Roeselare. Zij brengen iets vernieuwend met veel rock-’n-roll, maar ook heel dansbaar.”

Dromen van festival

Als locatie werd gekozen voor Café Bambino in Roeselare. “Eerst en vooral zien we Roeselare als het middelpunt van West-Vlaanderen en in onze provincie gaat het er al eens makkelijker wilder aan toe dan in de rest van Vlaanderen.” (lacht) “Café Bambino leek ons dan ook een logisch gevolg. De voornaamste reden is de saloonvibes die er heersen en hun café is ook heel praktisch. De locatie op de Grote Markt is ook prachtig.”

De organisatie staat alvast te popelen voor deze eerste editie. En ze kijken ook al wat verder. “Eigenlijk zien we dit als opstap naar een festival. We hebben daar ook al een locatie voor, in Beveren. Het is de bedoeling om dan maal drie, maal vier te gaan. Maar laat ons eerst deze eerste editie tot een goede einde brengen”, knipoogt Warre.