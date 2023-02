Wil jij op het hoofdpodium van Kamping Kitsch staan in Kortrijk? Doe dan mee aan de wedstrijd!

De voorbereidingen voor het festivalseizoen trekken zich gestaag op gang. Ook bij de foute kerels van Kamping Kitsch is dat niet anders. Voor hun hoofdpodium zijn ze nog steeds op zoek naar een headliner, een zoektocht die ze prompt in een wedstrijd hebben gegoten.

“Ze moet’n nie echt kun’n zing’n mor oazze een snel wuvje ein ist wok goed!” MC Drummer, de zelfverklaarde adonis van Kamping Kitsch, liet in zijn geheel eigen stijl weten dat de zoektocht van start is gegaan. Het festival, dat de afgelopen jaren uitgroeide tot het grootste verkleedfeestje van Europa, staat erom bekend een springplank te zijn voor bekend en onbekend talent. Vooral die laatste categorie krijgt nu een gouden kans om zowaar de openingsact op het hoofdpodium te kunnen verzorgen.

Waag je kans!

“Onze Slager Tente is place to be voor minder bekende artiesten die er een lap op willen geven en festivalgangers die vooral op zoek zijn naar ambiance”, lacht MC Drummer. “Voor het organiseren van de line-up en het vullen van de tent werken we al een tijdlang samen met DJ Peter Van Praag. Tijdens onze vergaderingen, waar we de eerste namen reeds konden boeken, bleek dat we nog een plek te vullen hadden. Waarom dan niet het nuttige aan het aangename koppelen en er een wedstrijd van maken natuurlijk? Iedereen die denkt het nodige in huis te hebben kan zijn of haar kans wagen en zo op het podium arriveren. Meer nog, die uitverkorene mag zelfs ons hoofdpodium openen!”

Ambiance primeert

Wie aan de wedstrijd wil deelnemen, moet niet echt over zangtalenten beschikken, maar moet vooral heel wat creativiteit in huis hebben. “Het is en blijft Kamping Kitsch waar de ambiance de absolute heerser is”, klinkt het. “We zijn dus op zoek naar iemand die weet hoe hij of zij het publiek kan entertainen. Wie denkt die onbekende parel te zijn, moet een video van zichzelf maken en die naar ons toesturen. Alle deelnemende video’s worden dan online geplaatst waarop de fans het voor het zeggen krijgen. Via een stemronde worden 15 finalisten gekozen, die dan elk op hun beurt hun kunnen mogen etaleren tijdens de slotshow. Wie daar als winnaar uit de bus komt, krijgt een verdiende plaats op onze affiche.”