Wijkenquiz viert eerste lustrum

De Torhoutse Wijkenquiz is aan zijn vijfde editie toe en viert dus zijn eerste lustrum. Het evenement heeft plaats op vrijdag 7 februari om 19.30 uur in zaal Sparrenhove. De organisatie gebeurt door het wijkcomité van De Goede Herder met Rik Van de Vannet als quizmaster en bedenker van de vragen.

Rik (60) woont in de Koolskampstraat en neemt als lid van het team Samangi Superstars geregeld aan quizavonden deel. Hij is een door de wol geverfde quizzer.

Haalbare quiz

De deelnemende teams betalen 20 euro en bestaan uit minimum twee en maximum vier mensen. Per ploeg moeten er ten minste twee leden in Torhout wonen. De volgende wijken kunnen vertegenwoordigd worden: Wijnendale, Sint-Henricus, De Goede Herder, Don Bosco, Torhout-centrum, Torhout-Oost, Maria-Assumpta en Driekoningen. Teams met inwoners uit verschillende wijken zijn mogelijk, maar er moet vooraf bepaald worden voor welke specifieke wijk de ploeg speelt. Aan het eind van de avond worden een winnende wijk en een winnend team bekroond.

Momenteel hebben zich al 13 ploegen aangemeld. Alleen de wijken Maria-Assumpta en Sint-Henricus zijn voorlopig nog niet vertegenwoordigd.

Inschrijven kan via e-mail naar torhoutsewijkenquiz@gmail.com. Betalen gebeurt pas de avond zelf bij het binnenkomen van zaal Sparrenhove. Iedere deelnemer gaat naar huis met een individuele prijs. Er wordt gehoopt op een 20-tal ploegen. Het gaat om een haalbare quiz waarin de algemene kennis getoetst wordt.

Ook tafelronde

“Er zijn acht spelronden en een tafelronde”, zegt quizmaster Rik Van de Vannet. “Die laatste is een ronde waaraan je met de ploeg gedurende meerdere gewone spelronden mag werken. Elke ronde heeft een bepaald thema. Een van die thema’s is traditioneel een virtuele wandeling met een kaart door een van de Torhoutse wijken. Daarin zijn de straatnamen de tip die je naar het antwoord op de vragen loodsen. We maken er een gezellige avond van met fun voor iedereen.” (JS)

Voor alle verdere informatie: www.degoedeherder.weebly.com