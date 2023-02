Wet Wet Wet en The Cardigans maken affiche W-Festival in Oostende compleet

Met Wet Wet Wet en The Cardigans slaagde W-Festival erin om nog twee klinkende namen toe te voegen aan de line-up. W-Festival vindt plaats van 25 tot 27 augustus op het strand van Oostende.

“Op zaterdag hebben we Wet Wet Wet voor u in petto. Eindelijk, want we azen al sinds de start van het W-Festival op deze wereldberoemde Schotse band. We zijn dus erg enthousiast – en jullie ongetwijfeld ook – om hen exclusief op onze podia te zien. Op zondag vereren niemand minder dan The Cardigans ons met hun aanwezigheid. Na hun laatste concert in de AB (Brussel) in 2006, treden de Zweden exclusief in België op op W-Festival 2023. Dit wordt dus een niet te missen optreden”, klinkt het bij de organisatie.