Wervikse band Thurisaz neemt na 27 jaar afscheid met extra lang optreden: “Een logische keuze”

Na 27 jaar, vele albums en talloze Europese tournees, neemt de Wervikse metalband Thurisaz afscheid. Het laatste concert zal op 6 december 2024 plaatsvinden in Wilde Westen in Kortrijk, en belooft een groots en emotioneel moment te worden voor de band en hun trouwe fans. Er is ook een uitverkochte bus van Wervik naar Kortrijk ingelegd.

Thurisaz begon in 1997 onder de naam ModiliuM en bestond toen uit jeugdvrienden die samen muziek maakten. Al snel evolueerden ze naar een mix van atmosferische death-doom en black metal, genres waarin ze een trouwe fanbase opbouwden, vooral in het buitenland. In België bleef de band, mede door hun niche-genre, relatief onbekend bij het grote publiek. “Ons genre is moeilijk te beschrijven”, legt gitarist Mattias Theuwen uit. “Het is een mix van atmosferische death-doom en black metal. We hebben nooit de intentie gehad om volledig door te breken in België. We zijn gewoon een bende maten die muziek is beginnen te maken.”

Met hun tweede album, Circadian Rhythm uit 2007, kregen ze internationaal meer erkenning, onder andere door optredens op Graspop Metal Meeting en een tour door de Verenigde Staten. Het succes kwam echter vooral door hun trouw aan hun unieke stijl en het experimenteren met diepe, melancholische thema’s in hun muziek, wat goed aansloeg bij fans in Europa, Turkije, en zelfs India.

Hoogtepunten

Een bijzondere episode in de geschiedenis van Thurisaz vond plaats in India, waar ze in de zuidelijke stad Haiderabad optraden voor een uitzinnig publiek van 5.000 mensen. Mattias legt uit: “Dat optreden was een hoogtepunt in onze carrière. Het was toevallig, we kregen een bericht van iemand van de universiteit van Haiderabad die ons wilde boeken. We maakten er meteen een reis van tien dagen van. Het optreden zelf was gigantisch.”

“Optreden voor 5.000 mensen in India, dat vergeet je nooit meer” -Mattias Theuwen, gitarist Thurisaz

Ook in Turkije hebben ze een trouwe schare fans. Volgens Mattias komt 85% van hun luisteraars zelfs uit Turkije. Dat succes zou te danken zijn aan een roman van een bekende Turkse schrijver, waarin een personage vaak naar hun muziek luistert. Ze traden er al vier keer op en speelden voor duizenden enthousiaste fans. “We deden vier shows in Istanboel, er staan vaak honderden mensen in de rij voor meet & greets en op 9 en 10 november passeren we bewust nog eens langs Istanboel, Izmir en Ankara. Het is waanzinnig.”

Geen ruzie

Na bijna drie decennia muziek maken en meerdere projecten naast Thurisaz, kwamen de bandleden tot de conclusie dat het tijd was om hun muzikale hoofdstuk met Thurisaz af te sluiten. “We worden ouder en vroegen ons steeds meer af wat ons drijft”, zegt Mattias. Andere interesses en nieuwe muzikale projecten – zoals Ka’Una, waar Mattias en Hannes deel van uitmaken – vroegen steeds meer aandacht. Toch benadrukken de bandleden dat er geen ruzie is. “Het voelt als een logische keuze.”

Fans die Thurisaz een laatste keer live willen zien, kunnen op 6 december naar het afscheidsconcert in Wilde Westen in Kortrijk. De band belooft een extra lange show, gevuld met nummers die hun carrière definiëren. Mattias: “We blikken terug op een heel mooie carrière en dit concert wordt een eerbetoon aan alles wat we hebben bereikt.” Er zijn nog enkele tickets beschikbaar voor dit laatste optreden, een unieke kans om Thurisaz een laatste eer te bewijzen.

Laatste kans

Voor de metalgemeenschap en fans over de hele wereld is dit concert het afscheid van een band die jarenlang een eigenzinnige, atmosferische klank heeft gebracht. Thurisaz is een band die door hun unieke sound en diepe teksten een blijvende impact heeft gemaakt, niet alleen in Wervik, maar over de hele wereld. Mis deze laatste kans niet om de magie van Thurisaz nog één keer te ervaren en hen uit te zwaaien.

Meer info: www.wildewesten.be/nl/event/thurisaz.