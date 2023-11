Weer Winterfeesten in Sijsele

Na drie jaar onderbreking komt het populaire evenement Winterfeesten Sijsele terug en dat van 14 tot en met 17 december. In de verwarmde tent/chalet op het Kerkplein kun je terecht voor onder meer een wintercafé en een heuse winterparty.

De eerste editie van Winterfeesten Sijsele vond plaats in december 2018 en kon meteen een ruim publiek bekoren. Met onder meer een modeshow, livemuziek, een winterparty en bezoek van de Kerstman hadden organisatoren Tom Vandepitte en Rens De Muynck dan ook een mooi programma op poten gezet. In een nog iets grotere tent op het Kerkplein werd het jaar nadien uitgepakt met een gelijkaardig programma. “In 2020 en 2021 kon het evenement niet doorgaan wegens de coronacrisis en in 2022 was het niet meer mogelijk om het tijdig georganiseerd te krijgen”, weet medeorganisator Tom Vandepitte. “Maar nu zijn we dus weer helemaal klaar voor een nieuwe editie van de Winterfeesten.”

“We durven het nu wel Winterfeesten ‘nieuwe stijl’ te noemen, want er wijzigt toch wel een en ander”, gaat Tom Vandepitte voort. “Zo werd er een fraai nieuw logo ontworpen met een bijhorende huisstijl. Bovendien toveren we de kadertent om in een sfeervolle chalet. ”

Winterbar

Op donderdag 14 december opent de winterbar om 17 uur met een sfeervol wintercafé en op vrijdag 15 december is er vanaf 15.30 uur een afterworkdrink waar collega’s de werkweek kunnen afsluiten. Later op de avond trekken DJ Rhino en DJ Gum een feestje op gang in de winterbar. Op zaterdag 16 december opent de winterbar om 17 uur, met ‘s avonds de Winterparty met dj’s Pauwie en Jase.

“Op zondag 17 december gaan de deuren vroeg open voor de wandeltocht ‘Winterfeestentocht’. Er zijn zeven mooie wandeltrajecten van 5 tot 22 kilometer in Sijsele, Oedelem en Assebroek. Inschrijven kan tussen 8 en 15 uur en de deelnameprijs bedraagt 3 euro, met anderhalve euro korting voor leden van een wandelclub”, geeft Tom nog mee. “In de winterbar komt die dag vanaf 15 uur de Kerstman langs met cadeautjes en de band Acoustasonic komt ook nog spelen.”