Warmste Kerst van Conservatorium Kortrijk brengt € 6.000 op voor Oxfam Wereldwinkel

Tijdens De Warmste Week organiseert het Kortrijkse conservatorium elk jaar een eigen benefiet: Warmste Kerst. De leerlingen speelden dit jaar ‘Wonka’. De verschillende activiteiten van de Warmste Kerst zorgden voor een opbrengst van € 6.000 voor Oxfam Wereldwinkel.

De Warmste Kerst van Conservatorium Kortrijk is al jaren een hoogtepunt voor de school. Enkele honderden leerlingen bereiden zich wekenlang voor op twee concerten in de Concertstudio. Dit jaar speelden ze Wonka, gebaseerd op de film die het levensverhaal van Willie Wonka uit Sjakie en de Chocoladefabriek vertelt. De concerten waren net als andere jaren uitverkocht. De capaciteit werd tijdens de voorverkoop zelfs uitgebreid om zoveel mogelijk mensen een plekje te gunnen. In totaliteit brachten de twee uitverkochte voorstellingen 524 toeschouwers naar de Concertstudio.

“Ik heb genoten van de voorstelling. Wat een talent op één podium verzameld en wat een magie om in deze kersttijden kinderen van verschillende leeftijden deze opvoering te zien brengen”, zegt Giovanny Saelens, schepen van Deeltijds Kunstonderwijs.

Daarbovenop vonden honderden bezoekers hun weg naar het Auditorium en de benedenhal van Muziekcentrum Track, want ook daar gaven leerlingen uit verschillende domeinen en opleidingen het beste van zichzelf. Daar waren geen inkomsten uit ticketverkoop, maar er was wel een vrijwillige bijdrage van de toeschouwers mogelijk.

Kerstmarkt

In de hal van Muziekcentrum Track vond, eveneens naar jaarlijkse traditie, een gezellige kerstmarkt plaats. Leerkrachten en secretariaatsmedewerkers van de school bakten dit jaar pannenkoeken, maakten croques en schonken warme en koude drankjes uit. Ze kregen daarvoor de hulp van het goede doel dat de school dit jaar koos: de Kortrijkse Oxfam Wereldwinkel. Zij waren zelf aanwezig en verkochten ook eigen producten.

“Ik wil iedereen bedanken die dit heeft mogelijk gemaakt. Van het bakken van pannenkoeken tot het aanleren van choreo’s aan de leerlingen. De Warmste Kerst is uitgegroeid tot een jaarlijkse traditie die ouders en leerlingen samenbrengt en bovendien het goede doel steunt”, besluit Saelens.