Waregem Koerse Feesten gaan van start met allereerste prikkelarme foor: “Voor herhaling vatbaar”

Het is zover. Vanaf donderdagavond wordt het centrum van de Paardenstad omgetoverd tot het feestepicentrum van de wijde regio. Opbouwend naar de hippische hoogmis op de Gaverbeekhippodroom staan er de komende dagen tal van activiteiten gepland. De Waregem Koerse Feesten gingen dit jaar voor het eerst van start met een prikkelarme foor.

Zoals de traditie het wil, wordt de Waregemse feestweek op donderdagavond om 18 uur op gang getrapt met toeters en bellen, oliebollen en een gratis kwartiertje kermis. De regen hield op en de temperatuur steeg naar bekende hoogten. Geen nood aan paraplu’s, ook de weergoden kennen hun agenda.

Prikkelarm

Dit jaar werd die uitgelaten opening voorafgegaan door twee uurtjes prikkelarme foor. Van 16 tot 18 uur draaiden de molens trager en werden de lichten en de muziek bij de verschillende kramen fors gereduceerd.

Op die manier konden bepaalde bezoekers van de kermissfeer genieten zonder overprikkeld te geraken van de muzikale kakofonie, de felle lichten en de bedrijvigheid rond de Markt. Want niet iedereen houdt van die ‘gezellige drukte’ en overload aan prikkels.

Overdrive

Heel wat aanwezigen genoten van de kalme start en vinden die prikkelarme uurtjes voor herhaling vatbaar. “Het is goed dat er met iedereen rekening wordt gehouden”, vertelt Senne van Lasou en Zonen, die het eendjesspel uitbaat.

De jonge Magnus (5) uit Desselgem was een van zijn eerste klanten die zich met een vishengel mocht uitleven. “We zijn hier bewust wat vroeger dan de officiële start”, vertelt mama Liesbet.

“Kinderen gaan in overdrive op de kermis, dan komen ze opgejut thuis. Magnus heeft deugd van de kalmte. En ik ook. Mocht ik geen kinderen hebben, dan zou ik niet naar de kermis komen. Die drukte en het lawaai, ik word er onrustig van.”

Steepleworp

“Dit is een leuk initiatief en ik ben blij dat de organisatie aandacht schenkt aan mensen die niet goed omgaan met alle prikkels. Zeker voor bezoekers met autisme of epilepsie moet dit een wereld van verschil betekenen. Het is leuk dat ook zij de kans krijgen om van de kermis te genieten.”

Om 18 uur luidde het officiële startschot. De Waregem Koerse Feesten zijn geopend, en heel wat streekgenoten genoten van de oliebollen, kermisattracties en cafeetjes. Om 19 uur verzamelden honderden kinderen voor het voormalige stadhuis, klaar om verschillende pluchen paardjes en andere knuffels te vangen tijdens de traditionele Steepleworp. (Levi Verbauwhede)