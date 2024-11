Wakken Smelt pakt uit met wandeling en gezellige avondmarkt

Naar goede gewoonte organiseert het comité achter Wakken Smelt in december een nieuwe editie van het gesmaakte evenement voor het goede doel. Op het programma staat onder andere een wandeling en gezellige avondmarkt.

Dit keer vindt alles plaats op zaterdag 7 december. “Wakken Smelt wil in de eerste plaats mensen hartverwarmend samenbrengen”, aldus Aniek Van de Velde van het organisatiecomité.

“Dit met een (sneukel)wandeling die start en eindigt in het sfeervol ingericht Hondiuspark. Je maakt er kennis met onze lokale verenigingen en er zijn ‘sneukels’ van onze ondernemers. Het gaat om een parcours van ongeveer 5 kilometer voor jong en oud, met sfeervolle muziek van de lokale harmonie tijdens de wandeling en iets steviger beats ’s avonds met een DJ,… Zo wordt er gezorgd voor sfeer en gezelligheid.” Meewandelen kan tussen 17 en 19 uur.

Daarnaast ondersteunt Wakken Smelt dit jaar financieel drie goede doelen. “Ook hier zoeken we een link met Wakken en Dentergem”, aldus Aniek. “We zoeken we het verbindende op, het verhaal er achter en maken we deze kenbaar zodat de drempel lager wordt.”

Ondersteuning

“Het eerste goede doel dat we steunen is Stichting Pelicano (www.pelicano.be), dat zich richt naar kinderarmoede. De Dentergemse scholen, waaronder De WegWijzer, konden al rekenen op hun steun. Vzw Cum Cura leerden we kennen via Dentergemnaar Ingrid Vandamme, gehuwd met Geert Carton, bekend van de harmonie De Lustige vrienden in Oeselgem. Ingrid werkt in het woonzorgcentrum Mariaburcht in Dentergem als kinesitherapeut en leerde Cum Cura kennen toen ze zelf een zeldzame tumor, kreeg.”

“Zo ontmoette ze lotgenoten, naasten en zorgverleners van patiënten die ook worden geconfronteerd met zeldzame vormen van goedaardige, lokaal agressieve en kwaadaardige bot- en wekedelentumoren. Cum Cura organiseert jaarlijks een gelegenheid die lotgenoten samenbrengt. Ingrid wil Cum Cura kenbaarder maken. Zelf haakt ze ook knuffels en poppetjes ten voordele van vzw Cum Cura.”

“Tot slot is er de vzw Victor. Die biedt verschillende ondersteuningsvormen aan personen met autisme en hun gezin in de provincie West-Vlaanderen. Victor verwijst naar de Latijnse naam ‘overwinnaar’, gericht op het leren leven met autisme. Vzw Victor begeleidt gezinnen hierin.”

Er kan de avond zelf opnieuw een fiets worden gewonnen. Kaarten voor de wandeling kosten 12 euro voor volwassenen en 5 euro voor een kind. De plaatsen zijn beperkt. Er wordt aangeraden de tickets zo snel mogelijk te kopen via Bakkerij Adams, café Flandria, Bij Greta, A La Cour de Ste-Cécile of bij de bestuursleden.