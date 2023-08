Vzw Ten Distel maakt zich op voor vier dagen Distelfeesten

In lijn met de voorgaande edities van het kermisweekend viert Ten Distel van vrijdag 1 tot en met maandag 4 september opnieuw vier dagen feest in Beernem en Sint-Joris.

“Op vrijdag starten we met een wandeltocht, die wandelclub Beernem voor zijn rekening neemt. Aansluitendkan je genieten van een barbecue en komen livebandsde sfeer verzorgen. Op de affiche staan The Staitrics en de Broken Bottle Big Band, die zorgen gegarandeerd voor ambiance”, steekt voorzitter Jens Lambrecht van wal.

Op zaterdag is er in samenwerking met feestcomité Reigerlo een rommelmarkt met ’s avonds onze klassieke koers op rollen. Die was de voorgaande jaren een groot succes. Er kunnen nog steeds ploegen inschrijven. We sluiten de avond af met een klassieke kermisfuif”, gaat ondervoorzitter Kevin Steyaert verder.

Strijd tegen lege brooddozen

’s Zondags zorgen De Kassei Klievers voor allerlei activiteiten op een tweewieler. “Zij organiseren onder meer een benefietrit ten voordele van de lokale school. Door geld in te zamelen, willen ze de school helpen in de strijd tegen lege brooddozen”, vervolgt secretarisKim Debruyne. “Later die dag is er ook nog de ‘kids on wheels’ en openen we onze zomerbar.”

Op maandag organiseert de vereniging een senioren- en dansnamiddag. Het hele weekend lang werkt vzw Ten Distel samen met andere verenigingen. “Zonder hen zouden we niet voor zo’n mooi programma kunnen zorgen”, aldus Lambrecht. (AVH)