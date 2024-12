Vzw Den Bunker klaar voor enorme kerstmarkt met 130 standhouders in Beernem: “Hopelijk ooit 10.000 bezoekers”

Vzw Den Bunker maakt zich opnieuw op voor een nieuwe editie van de succesvolle kerstmarkt in Beernem. Op 14 december kunnen bezoekers terecht bij 130 standhouders, al konden dat er nog veel meer zijn. “We hebben een wachtlijst van meer dan 100 mensen die een stand willen openen”, vertelt kersvers voorzitter Timmy De Vrieze.

Feestvereniging Den Bunker wisselde dit jaar van voorzitter. Jan De Loof stond tien jaar aan het roer, maar geeft het stokje nu door aan Timmy De Vrieze. De voorbije weken bereidde de feestvereniging zich voor op de kerstmarkt van 14 december. “Daarbij hebben we het parcours van vorig jaar een beetje aangepast. We focussen nu op de Markt, de kerk zelf en de Oudezakstraat. Daar verwelkomen we 130 standhouders”, vertelt De Vrieze.

Nieuwe impuls

De ambachtenmarkt in de idyllische setting van de kerk was de voorbije jaren een schot in de roos. “Dat doen we nu opnieuw met vijftig standhouders. Bovendien zullen de mensen van Edisons uit Beernem het gebouw op een prachtige manier belichten”, pikt De Loof in.

In de voorgaande jaren kon de kerstmarkt telkens op meer dan 7.500 bezoekers rekenen. De komende jaren hoopt de vzw haar kerstmarkt nog populairder te maken. “Want ooit hopen we de kaap van de 10.000 bezoekers te ronden”, lacht De Loof. Het duo verklaart het succes van de kerstmarkt door een aantal nieuwe factoren. “Na negen jaar waarin we vooral eetstanden hadden, moesten we een nieuwe impuls uitdokteren. Toen we dan begonnen met de ambachtenmarkt, wisten we meteen veel mensen te overtuigen”, gaat De Vrieze verder.

Originele cadeautjes

Op de ambachtenmarkt kunnen bezoekers allerlei cadeautjes tot zelfs juwelen kopen. “We krijgen zelfs telefoontjes met de vraag of bepaalde standhouders aanwezig zullen zijn omdat mensen een specifiek cadeautje opnieuw willen kopen”, vertelt De Loof.

De vereniging kampt nu met een luxeprobleem, aangezien er meer standhouders zich aanbieden, dan er plaatsen zijn. “Dit jaar hebben we zelf de keuze gemaakt in wie op welke plaats zal staan. Zo zorgen we voor meer variatie”, gaat de voorzitter verder. Bezoekers kunnen parkeren op alle openbare parkings van Oedelem, al openen ook Stevens Meubel, Meubelen Degraeve en een aantal andere handelaars hun parking.