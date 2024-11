Vuurspuwers, verlichte paarden en versierde figuranten openen Ieperse kerstmarkt

De kerstman deed vrijdagavond z’n intrede in de Ieperse binnenstad, samen met versierde figuranten, vuurspuwers, dansers, muziekensembles en verlichte paarden. Hij opende de kerstmarkt, die deze winter uitpakt met een reuzenrad.

De kerstparade trok zich afgelopen vrijdagavond op gang ter hoogte van de Sint-Pieterskerk in de Rijselstraat. Op veel plaatsen stonden jonge en oudere toeschouwers rijen dik om een glimp op te vangen van de wandelende sneeuwpop, pinguïn, ijsbeer en andere ludieke figuranten in de stoet. De kerstman en zijn gevolg eindigden op de kerstmarkt aan de Lakenhallen, waar de voorbije weken een reuzenrad werd opgetrokken van 44 meter hoog. “Een blikvanger en enorme meerwaarde”, aldus de vzw Centrummanagement en het stadsbestuur. In 2016, 2018 en 2022 stond al eens een reuzenrad op de Grote Markt, maar nog nooit tijdens de kerstmarkt. Het moet deze winter een extra publiekstrekker worden voor de kerstmarkt en de binnenstad.

Geen Huis van de Kerstman

Na de officiële opening van de kerstmarkt door de kerstman zorgde Sergio Quisquater voor muzikale ambiance op de ijspiste. Dit keer wordt ingezet op mobiele bands, het podium van vorig jaar viel weg. Ook het Huis van de Kerstman is geschrapt. De ijspiste krijgt er dan weer een overdekt horecagedeelte bij en het aantal gratis chalets voor verenigingen is verdubbeld, waardoor een dertigtal verenigingen de kans krijgen om één weekend van vrijdagavond tot zondagavond één van de zes chalet uit te baten.

Tractorparade

De tweede editie van de tractorparade komt dit jaar op 21 december aan op de kerstmarkt. Dit keer starten de versierde tractoren aan het bedrijf Valcke in Vlamertinge en loopt het parcours langs de zuidelijke deelgemeenten Dikkebus, Voormezele, Hollebeke en Zillebeke. Het stadscentrum rijden ze binnen via de Oudstrijderslaan. Tijdens de traditionele eindejaarsactie in het centrum is voor het eerst een auto te winnen, dankzij sponsoring van de Ieperse garage Gamme.

Zaterdagmarkt

Elke zaterdagvoormiddag wil het stadsbestuur een stuk weg bij de kerstmarkt verkeersvrij maken om de zaterdagmarkt er een plaats te geven. Het gaat om de rijweg op de Grote Markt vanaf het kruispunt met de Menenstraat tot en met de Neermarkt aan de afslag richting Coomansstraat en het Vandenpeereboomplein. (TP)