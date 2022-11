VTI Roeselare ging 24 uur bollen op rollen

In het Roeselaarse VTI vond van donderdag tot vrijdag voor de derde keer een etmaal durende fietsmarathon plaats. Leerlingen, ouders, leerkrachten en sympathisanten reden non-stop op de rollen ruim 3000 kilometer bij elkaar. Met de opbrengst van dit hartverwarmende initiatief hopen de organisatoren een deel van de ontspanningsruimte voor de eerstegraad te realiseren.

De inkomhal van de nieuwbouw van het VTI, met zicht op het Roeselaarse wielermuseum, was de voorbije tweedaagse de ideale locatie voor hun stilaan traditionele ‘Bollen op Rollen’. De trekkers, Jurrie Sabbe, Ward Cottignies, Charlotte De Deygere en Elke Bardyn oogden wat vermoeid maar spraken over een meer dan geslaagd wielergebeuren. “De vorige edities stonden in het teken van Rode Neuzen-dag”, aldus Charlotte, die vorige nacht tijdens drie verschillende sessies haar kilometers afhaspelde.

“Het welbevinden van onze leerlingen staat helemaal bovenaan. Daarom gaat de opbrengst integraal naar een ontspanningsruimte voor de eerste graad. Dat gaat over nieuwe zitbanken, vrijetijdsmateriaal en zaken die de pauzes nog leuker maken.” De kaap van de 3000 kilometer werd door de 192 gedreven fietsers vrijdagmiddag rond 17 uur ruimschoots overschreden. Leerlingen, VTI-personeel, ouders, leden van de ouderraad en zelfs oud-voorzitter Siebe Vandorpe kwamen plichtsbewust hun kilometers afmalen.

“Gemiddeld trapt elke deelnemer een twaalftal kilometer. Iemand slaagde er zelfs in om in een halfuurtje 19 km bij elkaar te fietsen.” De opzwepende achtergrondbeats zorgden voor een wielersfeer en ook de WK-matchen konden ondertussen live worden gevolgd. “Van elke graad krijgen de drie fietsers die het meest kilometers hebben gereden nog een bol.com-bon”, weet Charlotte. “Vooral de nachtelijke uren zijn zwaar. Dan moet je elkaar blijven motiveren om vol te houden. Maar we hebben de finish zonder kleerscheuren bereikt, al zullen enkele collega’s dit weekend misschien wel klagen over pijnlijke spieren.”

Vrijdag startte met een ontbijtverkoop, werden er verder duurzame drinkflessen en eierkoeken verkocht en kon er tot 20 uur geboden worden op drie gesigneerde wielershirts waarop onder andere de namen van Yves Lampaert, Remco Evenepoel, Fabio Jakobsen en enkele andere wielergoden prijkten. ’s Avonds kwamen er dan nog eens ruim tweehonderd gasten spaghetti smullen. “De gebruikers van de nieuwe ontspanningsruimte kunnen er volgend jaar alleen maar wel bij varen”, klinkt het bij een moe maar voldaan VTI-team.