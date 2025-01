VTI en VLTI organiseren voor het tweede jaar op rij een tractorzegening

Voor het tweede jaar op rij organiseren het VTI en het VLTI een tractorzegening voor leerlingen, hun familie en personeelsleden van de genoemde scholen. Vorig jaar daagden er 32 deelnemers op met in totaal 20 tractoren. Dit keer heeft het evenement plaats op woensdagnamiddag 22 januari. Eerst wordt als middagmaal stoofvlees met frietjes gegeten in het schoolrestaurant De Brug en vervolgens zegent priester-leraar Filip Bonduel net als vorig jaar de voertuigen (foto). Dan volgt nog een rondrit van een 20-tal kilometer, die Traktoer genoemd wordt. Ter afronding worden er pannenkoeken met chocomelk geserveerd. Het is de bedoeling om van de traktorzegening een jaarlijkse traditie te maken. (foto JS)