Voor elk wat wils op de sfeervolle Kazandfeesten

Tijdens het eerste weekend van september, van vrijdag 1 tot en met zondag 3 september, vinden de Kazandfeesten in Roeselare plaats. Er staat heel wat te gebeuren tijdens het uitgebreide weekend met onder meer een kidsnamiddag, barbecue en rommelmarkt.

“Op vrijdag houden we een barbecue waarbij onze burgemeester Kris Declercq het startschot voor de opening van de wijkfeesten geeft”, openen Jurgen en Bram van het wijkcomité. “Op zaterdag voorzien we een superleuke kidsnamiddag met onder andere kindergrime, kinderdisco en een rodeostier waar jong, maar wellicht ook oud zich helemaal op kan uitleven en dit volledig gratis. Om de tweede dag sfeervol af te sluiten, komt van 20 tot 22.30 uur partyband 4 elements optreden. Zondag sluiten we de wijkfeesten gezellig af met een rommelmarkt en dit al voor de zesde keer.”

Extra flyers

De opbrengsten van de festiviteiten worden gebruikt om de kinderen wat extra te geven in de loop van het jaar. “De opbrengst gaat integraal naar de kinderen van de wijk. Voor hen organiseren we doorheen het jaar verschillende activiteiten zoals met Pasen, Halloween, Sinterklaas enzovoort. Om de participatie en bekendheid kracht bij te zetten, hebben we dit jaar grotere reclameborden voorzien en extra flyers uitgedeeld. We maken er dan ook een mooie editie van met de extra uitbreiding van de kidsnamiddag en het optreden dat op zaterdagavond doorgaat. Hopelijk zit het weer goed mee, maar hoe dan ook wordt het een fantastisch weekend om naar uit te kijken”, besluiten Bram en Jurgen overtuigd. (RV)