Volksfeest voor einde werken centrumvernieuwing lokt 3.000 man: “Blij dat alles achter de rug is”

De feestelijke opening van de Markt en de Tramstatie lokte zaterdagnamiddag heel wat Kuurnenaars uit hun huizen. Vooral de handelaars in het centrum van de gemeente toonden zich opgelucht over het einde van de werkzaamheden.

Groot feest afgelopen zaterdagnamiddag en -avond in de centrumstraten van Kuurne en dit naar aanleiding van de opening van het totaal vernieuwde marktplein en de tramstatie. “In totaal investeerden we 10 miljoen euro in deze centrumvernieuwing waarbij leefbaarheid en groen als rode draad door deze werkzaamheden liepen”, vertelt burgemeester Francis Benoit. “Na anderhalf jaar van werkzaamheden zijn we nu in een slotfase terechtgekomen, waarbij de centrumstraten, het marktplein en de tramstatie een volledige make-over kregen. We zorgden daarbij voor ontharding en meer groen in het centrum, maar we pakten ook de fietsveiligheid in onze centrumstraten aan.”

Verkoopcijfers

De plaatselijke winkeliers zijn alvast heel tevreden dat de centrumvernieuwing zo goed als achter de rug is. Sommige handelaars waren tijdens de werken heel moeilijk te bereiken. “We zijn opgelucht. Al merken we dat sommige klanten nog steeds de weg naar onze zaak niet hebben teruggevonden”, vertelt slager Sammy Seynhaeve van slagerij en eethuis Sammy & Cherlyn gelegen op de tramstatie. “We merken dat er nog steeds weinig doorgaand verkeer is, waardoor de verkoopcijfers daardoor niet zijn zoals voor de werkzaamheden. Wat ook opvalt, is dat wie het gemeentecentrum bezoekt vaak de kortparkeerplaatsen links laat liggen. Dat is moeilijk te begrijpen. Gelukkig hebben we het ergste achter de rug en hoeven we niet meer onze laarzen aan te trekken om naar onze slagerij te komen, zoals we een tijdje moesten doen. Voor ons is het alvast opnieuw een stukje herbeginnen. We blijven positief.”

Lawaaihinder

Ook in de Kerkstraat Noord werd opgelucht adem gehaald nu het einde van de werken bijna een feit is. “Wegwerkzaamheden brengen altijd hinder met zich mee”, opent Nancy Parmentier van nieuwkuis Select. “Gelukkig was er een goede verstandhouding tussen het gemeentebestuur en de handelaars die ons probeerde zo gedetailleerd mogelijk uitleg te verschaffen over de werken. We moeten natuurlijk niet onder stoelen of banken steken dat deze ook voor onze zaak een financiële aderlating betekenden. Al werd er alles aan gedaan om de hinder zo beperkt mogelijk te houden. We zijn alvast gelukkig dat alles achter de rug is. Enkel het nieuwe wegdek speelt ons nog parten. Als het zwaar verkeer door onze straat rijdt, ontstaat er een hels lawaai. Iets wat vooral ‘s nachts en ‘s morgens heel storend is. We maakten al melding aan het gemeentebestuur die op zijn beurt de hoofdaannemer naar een oplossing vroeg. Tot op heden kwam er geen oplossing, maar de gemeente beloofde er snel werk van te maken.”

Gratis activiteiten

Naar schatting 3.000 Kuurnenaars kwamen zaterdagavond mee feesten tijdens de opening van de pleinen. Het startschot werd gegeven om 16 uur met allerhande gratis activiteiten zoals straatanimatie, een Silent disco, kinderkermisattracties, een treintje die diverse Kuurnse locaties aandeed, een selfie parcours en noem maar verder op. Om 19 uur werden alle aanwezigen getrakteerd door het gemeentebestuur op hotdogs, droge worsten en drankjes, waarna het avondprogramma werd ingezet met een dj-set van dj PoDé (Paul Declercq van Huis Van Wonterghem) en een DJ Battle tussen burgemeester Francis Benoit en zijn Kortrijkse collega Ruth Vandenberghe. De Battle werd alvast een spannende strijd die gewonnen werd door Francis Benoit. Aansluitend op de DJ Battle kon het nokvolle marktplein nog verder uit de bol gaan met Regi en dj Dirk Stoops die de temperatuur nog verder deden stijgen. (BRU)