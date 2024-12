Vlaamse topartiesten zakken op zondag 29 december af naar Silt

Eddy Vroman is niet enkel zelf een gegeerd muzikant, hij organiseert ook grote evenementen. Hij doet dat zowel in Oost- als West-Vlaanderen en het eerstkomende evenement is er eentje om ‘U’ tegen te zeggen. Op zondag 29 december zorgt hij voor een show met enkele artiesten die allemaal al hun sporen hebben verdiend in de showwereld.

Er is Luc Steeno – die gekend is van zijn nummers ‘Ik mis je elke dag een beetje meer’ en ‘Hij speelde accordeon’ – en hij brengt niet enkel zijn gekende hits, maar ook zijn nieuwste singles. Nog op het podium van het Silt is er op zondag 29 december Celien. Zij was eerst gekend als de dochter van Margriet Hermans, maar in de loop der jaren heeft ze een eigen carrière uitgebouwd en is ze een veel gevraagde artieste op de Vlaamse podia. Voor Paul Bruna is het een weerzien met de locatie, want hij was indertijd de artiest die het meest optrad in het vroegere casino van Middelkerke. Hij toert nog altijd Vlaanderen rond en heeft heel wat nieuws in petto. Tot slot is er de Nederlandse artiest Johan Veugelers, gekend van zijn ambiancenummers die hij steevast op het podium brengt met zijn accordeon.