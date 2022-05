Vive la Fête organiseert festival Sleuterrock op gebruikelijke locatie in Oeselgem

Liefst vier jaar hebben de Sleuterrockfans moeten wachten op de volgende editie van hun favoriete humor- en muziekfestival, maar zie: vrijdag 20 en zaterdag 21 mei is het weer zover. “Ik vermoed dat we meer muziekfanaten gaan lokken dan vóór corona”, zegt medeorganisator Tom Vanwynsberghe. Vive la Fête topt de affiche.

Flashback naar 2018. Toen viel Sleuterrock letterlijk in het water. Door de overvloedige regenval in combinatie met het afhellende Rosalie ’t Feltplein kwam de festivaltent blank te staan. Na zo veel ellende beslisten de organisatoren om in 2019 een sabbatjaar te houden, maar eind datzelfde jaar kwam er positief nieuws voor de fans: Sleuterrock zou in het tweede meiweekend van 2020 een vervolg krijgen, weliswaar in de ‘vaste’ accommodatie van het JOC in Dentergem…

Waardige vervanger

Helaas gooide corona die plannen overhoop. Idem voor 2021. “Ik moet zeggen dat door die vele maatregelen en beperkingen de goesting om Sleuterrock te organiseren ver weg was. Een terugkeer was zeker bespreekbaar, maar dan niet met een verplicht zittend publiek”, zegt Tom Vanwynsberghe.

Pas eind januari zagen hij en zijn collega’s de grauwe festivalhemel opklaren en besloten ze alles op alles te zetten om dit jaar alsnog een nieuwe editie van Sleuterrock uit de brand te slepen. “We hebben onze affiche van 2020 behouden, met uitzondering van Gilli, omdat de Landelijke Gilde hem vorige week al te gast had. Met Hans Cools, die ik getipt kreeg vanuit de Waregemse Nacht van de Humor, wisten we een waardige vervanger te strikken.”

Jammer genoeg voor de comedyfans die nog geen ticket konden bemachtigen, is dat luik van het festival, met ook Lukas Lelie en MC Mohsin Abbas op de planken, op vrijdagavond 20 mei volledig uitverkocht. Tickets zijn er wel nog voor het muziekfestival op zaterdag met Vive la Fête als hoofdact.

Meer volk dan voor corona

“Er werden zelfs al tickets besteld vanuit Antwerpen en Rijsel, wat me doet vermoeden dat Sleuterrock nu meer volk zal lokken dan vóór corona”, aldus nog Tom Vanwynsberghe, die zeker op 700 tot 800 muziekfans rekent. Nog op het podium staan The All-Star Weddingband, BRLRS, Turpentine Valley en Drums ‘n’ Guns – bands uit respectievelijk Zulte en Waregem, waar ook de roots van Dj Spanky liggen.

Opmerkelijk is wel dat Sleuterrock gewoon weer plaatsvindt op de gebruikelijke locatie in Oeselgem. Wat als het water weer met bakken uit de lucht valt? “Eerlijk gezegd denken we daar niet aan, omdat het festival nu anderhalve maand later valt dan voorheen en we dergelijke weersomstandigheden echt wel de uitzondering vormen.”

Tickets

Tickets kosten 20 euro en zijn nog tot zaterdagmiddag online verkrijgbaar. Tegen hetzelfde tarief kan je ze ook aan de deur kopen. Via z’n website verkoopt Sleuterrock tevens fanwear – T-shirts en hoodies – voor respectievelijk 20 en 40 euro.