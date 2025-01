Vijf jaar (!) na ontstaan idee kan Theater Rodenburg stuk ‘Van Tafel en Bed’ opvoeren

Maar liefst vijf jaar schreven Niels Vanlangendonck en Thomas Debuigne aan ‘Van Tafel en Bed’, nu kunnen ze het met Theater Rodenburg eindelijk op het publiek loslaten. Het duo regisseert ook de komedie, waarvan de première al is uitverkocht. “Altijd spannend of de mensen zullen lachen.”

Vijf jaar geleden zetten Lauwenaars Niels Vanlangendonck (33) en Thomas Debuigne (30) het plan op om in plaats van eens een misdaadstuk een komedie over de liefde te schrijven. Ze hadden al samen eens een stuk geschreven voor Theater Rodenburg, dus dit zou ook wel lukken. Dachten ze, want nu pas – 7 februari, 8 februari en 9 februari – staan ze met ‘Van Tafel en Bed’ op de planken van het OC in Marke.

Vijf jaar nadat het eerste idee er was. “We moesten sowieso van 0 beginnen. We wisten dat we eens een komedie rond de liefde wilden maken, maar dat was het. Voor corona hadden we al de eerste repetities, maar toen waren we ook nog aan het schrijven”, zegt Niels.

Coronapauze

Corona zorgde voor een pauze. “Waarin we tijd hadden om te schrijven. Zonder harde deadline schoven we het telkens op de lange baan. Daarom beslisten we om ons een weekend lang op te sluiten in een appartement aan zee. Uiteindelijk zijn we in een pop-upsnookerbar beland. We schreven enkele pagina’s, maar dat was om iets te kunnen voorleggen aan onze vriendinnen”, lacht Thomas.

Uiteindelijk raakte het stuk af en planden ze het in juli 2024, tot een van de acteurs onder het mes moest en drie maanden out zou zijn. Juli 2024 werd uiteindelijk februari 2025. Maar nu zijn ze er klaar voor. De première is intussen uitverkocht. Spannend voor het schrijvers- én regisseursduo. “Je weet namelijk nooit of de mensen zullen lachen”, aldus Thomas. “Een pijnlijke stilte na een mop? Het is al gebeurd. Net zoals dat mensen lachen wanneer iets niet grappig bedoeld is. Dat blijft altijd afwachten.”

Komisch stuk

Dit keer beloven ze alvast een komisch stuk waarin een koppel dat een B&B runt op de rand van een scheiding staat. Bruno probeert zijn relatie te redden, Bieke papt in het geheim aan met een onhandige nerd. Twee uur lang zorgt het voor grappige situaties. “Iets langer dan normaal, maar we hebben nu al zoveel moeten schrappen. En sommige grappen vonden we te goed om er niet in te steken.” (Jdr)