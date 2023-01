Vierde editie FAN Digital Art Expo is er voor jong en oud in Komen

Van een bijzondere theatervoorstelling met hologrammen tot het gebruik van Virtual Reality. Deze week kan zowel jong als oud het ontdekken in het cultureel centrum, waar de 4de editie van het FAN Digital Art Expo van start ging.

“We organiseerden deze interactieve expo voor het eerst in 2013 en het is erg frappant te zien hoe alles is geëvolueerd.” Emilie Biguet, aan de slag als animatrice binnen de muren van het CCCW cultureel centrum, hielp de expo mee organiseren en is blij dat ze opnieuw de deuren kunnen openen. “De bedoeling van FAN is om kunst en het digitale te gaan combineren in een interactief geheel. Bezoekers kunnen zich volledig onderdompelen door niet alleen te kijken maar eveneens door deel te nemen. Een speelgoedpistool dat alle aanwezigen volgt of een lichtspektakel dat de bewegingen van de bezoekers accentueert? Het is de bedoeling dat iedereen alles uitprobeert en zich meteen ook enkele belangrijke vragen stelt. Tot hoever zijn we bereid technologie ons leven te laten bepalen?”

Workshops rond robots

De expo gaat er prat op interactief te zijn en daarvoor wordt volop ingezet op workshops en kunstwerken waar de bezoekers zelf mee aan de slag moeten. “Voor de jeugd hebben we enkele workshops rond de thematiek van robots”, klinkt het nog. “Kinderen leren er programmeren, leren er door middel van bouwstenen robots in elkaar te knutselen en leren meteen ook beiden te gaan combineren. Wie de workshop verlaat heeft van A tot Z zijn of haar eigen machine gemaakt. Ook bijzonder is het kunstwerk l’Homme Hantée, een realisatie van het collectief Les Yeux d’Argos. Bezoekers kunnen er gaan kijken naar een projectiescherm waarop ze een hologram van zichzelf zien. Die projectie wordt herhaald, zelfs wanneer de bezoekers weg zijn en alles wordt voortdurend samengesmolten. Op het scherm kun je dus jezelf zien naast mensen die er uren geleden zaten.”

FAN werd de afgelopen 10 jaar 4 keer georganiseerd, waardoor het contrast in de evolutie van de technologie ronduit indrukwekkend was. “Tijdens de eerste editie in 2013 was er ook al sprake van virtual reality”, sluit Emilie af. “Dat was toen nog erg conceptueel en een vorm van toekomstmuziek. Tijdens de huidige editie van FAN kunnen mensen zelf en praktisch aan de slag met virtuele realiteit. Ze krijgen een bril op, krijgen twee compacte joysticks in handen en kunnen zo zelf een huis gaan bouwen in een virtuele wereld. Een waanzinnige belevenis dus.”